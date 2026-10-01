'보고도 믿을 수 없다' 중국 금메달 100개! 세상에 이런 종목 어디있나...한국 은 2개가 기적 "1974년부터 오로지 중국만 금메달"

신화통신

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[스포츠조선 김대식 기자]다이빙은 중국의 세상이다.

중국 매체 넷이즈는 30일(한국시각) '여자 3m 스프링보드 결승에서 천이원은 안정적인 기량을 선보이며 공중 자세와 입수 시 수면 제어에서 뛰어난 모습을 보여 최종 358.05점으로 타이틀 방어에 성공했다. 아시안게임에 처음 출전한 천자는 347.45점으로 은메달을 목에 걸었다. 천이원은 이번 대회 여자 단체 및 복식과 여자 싱글 3m 스프링보드에서 2개의 금메달을 거머쥐었으며, 천자는 금메달 1개와 은메달 1개를 수확했다'며 여자 다이빙 선수들의 활약을 조명했다.

다이빙에서 여자 선수들만 압도적인 기량을 보인 게 아니다. 남자 선수들의 기량도 중국은 다른 나라들과 차원이 다르다. 넷이즈는 '가장 마지막에 치러진 남자 10m 플랫폼 결승전은 전장의 이목을 집중시켰다. 련쥔제가 최종 501.25점으로 우승을 차지하며 이번 경기에서 유일하게 500점을 돌파한 선수가 되었다. 15세 신예 자오런제는 막판에 연이어 실수를 범하며 427.50점으로 동메달을 획득했다'고 전했다.

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AP연합뉴스

이번 대회에서도 중국의 다이빙 세상은 그대로였다. 10개 종목에서 무려 10개의 금메달을 휩쓸었다. 금메달 10개와 함께 은메달 4개, 동메달 2개를 추가했다. 다이빙에서 가져온 메달 개수만 해도 16개다. 다이빙 종합 2위를 기록한 나라가 우리나라다. 하지만 대한민국도 은메달 2개, 동메달 3개로 중국과의 격차가 매우 컸다.

넷이즈는 '련쥔제가 따낸 이 금메달은 그 무게감이 남다르다. 중국 다이빙 대표팀의 이번 대회 10번째 금메달일 뿐만 아니라, 중국 다이빙이 1974년 아시안게임에 처음 참가한 이래 획득한 통산 100번째 금메달로, 아시안게임 다이빙 '100금의 전설'을 공식적으로 완성했다. 동시에 이 금메달은 중국 대표단이 이번 아시안게임에서 기록한 통산 150번째 금메달이기도 하다'고 언급했다.

이어 '중국 다이빙 대표팀은 금메달 10개, 은메달 4개, 동메달 2개로 이번 아시안게임 다이빙 전 종목의 금메달을 싹쓸이했으며, 1974년 첫 출전 이래 14개 대회 연속으로 아시안게임 다이빙 금메달 전 종목 석권 기록을 이어갔다'고 했다. 1974년부터 진행된 다이빙 종목에서 중국을 제외한 그 어떤 나라도 금메달을 획득하지 못했다. 중국 혼자 다른 세상에 있는 종목이라 다른 나라 선수들과 경쟁이 되지 않는다.