'미쳤다' 韓 유도 대형 사고 임박! 8강에선 44초 만에 벼락 승리, 4강에서도 전광석화 절반...이준환, 유도 남자 81㎏급 4강 진출

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[스포츠조선 이현석 기자]이준환(포항시청)이 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 4강에 올랐다.

이준환은 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 남자 81kg급 8강전에서 리궈잉(홍콩)을 상대로 절반을 따내며 승리했다.

이준환은 리궈잉을 상대로 절반을 따낸 후 이후 정규 시간까지 버텨내며 4강에 올랐다. 메달에 대한 기대감을 더욱 키우는 승리였다. 앞서 이준환은 81kg 16강전에서 라오스의 술리사이 사야산을 상대로 44초 만에 한판승을 이끌어냈다.

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이준환은 국제유도연맹(IJF) 그랜드슬램에서만 6개의 금메달을 쓸어 담은 세계 최정상급 선수, 특기는 업어치기였다. 세계 랭킹 상위권 선수들도 이준환의 업어치기에는 속수무책이었다. 다만 국제 대회 중 유독 아시안게임과 올림픽에서 금메달과 인연이 없었다. 2022년 항저우 대회에선 은메달, 2024년 파리 올림픽에서는 동메달을 목에 걸었다.

허미미도 여자 57㎏급 16강전에서 필리핀의 조마리 하트 라파엘을 상대로 업어치기 절반과 누르기 절반을 따내며 한판승을 거뒀다. 14초에 업어치기로 상대의 균형을 무너뜨린 뒤 곧장 누르기를 성공해 28초 만에 승리를 따냈다. 여자 57㎏급 우승 후보로 꼽히는 허미미는 생애 첫 아시안게임 금메달에 도전한다.

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한국은 앞서 30일에는 장세윤이 한국 유도 첫 메달을 따냈다. 한판승으로 첫 시작을 알렸다. 16강전에서 키르기스스탄의 사비라 코좀베르디에바를 한판승으로 이겼다. 8강전에서는 중국의 쉬아오이를 한판승으로 제압했다. 4강전이 고비였다. 세계랭킹 10위 일본 후지시로 고코로 상대로 연장전(골든스코어)까지 갔다. 장점으로 꼽히는 후반 지구력이 빛나면서 3지도 반칙승으로 결승 진출에 성공했다.

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결승전에서 카담보에바를 만났다. 상대 전적 기억은 좋다. 2024년에만 세 차례를 만났고, 모두 승자는 장세윤이었다. 초반 탐색전을 펼친 가운데 30초만에 양 쪽 모두 지도가 나왔다. 이어 다시 30초 뒤에 장세윤이 지도를 받으며 몰렸다. 이후 1분15초를 남긴 상황에서 카담보에바도 지도를 받으며 균형이 맞았다. 결국 연장전(골든 스코어)에 승부가 갈렸다. 연장 1분49초에 다리잡기로 다시 한 번 지도를 받았고, 결국 반칙패를 당했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com