[속보]"아쉽다!" '맏형' 최용희 고개 숙였다…베트남에 패하며 대회 마감 '혼성 은메달 엔딩'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'맏형' 최용희(현대제철)가 대회를 마감했다.

최용희는 1일 일본의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 당꽁득(베트남)과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 남자 개인 8강전에서 143대146으로 패했다.

8강의 문이 열렸다. 최용희의 선공으로 시작했다. 'X10'을 꽂아 넣으며 날카로운 손끝을 자랑했다. 그는 1엔드 10-10-9를 꽂아 넣으며 베트남(28점)에 리드를 가져갔다. 2엔드 변수가 발생했다. 최용희가 마지막 발을 8점에 넣는 실수를 범했다. 28점으로 베트남(29점)에 1점 밀렸다. 경기는 57-57, 원점으로 돌아갔다.

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3엔드 최용희가 집중력을 발휘했다. 3연속 10점을 명중했다. 베트남은 9-10-10을 쐈다. 4엔드는 또 요동쳤다. 최용희가 9-9-10을 쏘는 동안 베트남이 30점을 쓸어담았다.

운명의 마지막 엔드. 선공에 나선 최용희가 연달아 9점을 쏘며 흔들렸다. 그 사이 베트남은 10점을 연발하며 점수 차를 벌렸다. 최용희는 마지막 발을 10점에 명중하며 추격했지만, 경기를 뒤집지 못했다.

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최용희는 이번 대회에서 랭킹 라운드에서 711점을 쏴 전체 3위에 자리했다. 그는 개인전, 단체전, 혼성 단체전까지 3개의 메달을 정조준했다. 그는 9월 30일 열린 혼성 단체전에서 박정윤(창원시청)과 은메달을 합작했다. 하지만 김종호(현대제철)-최은규(울산남구청)와 나선 남자 단체전에서는 기대했던 메달을 목에 걸지 못했다. 준결승에서 인도에 229대236으로 패했고, 동메달 결정전에서도 대만에 233대234로 고개를 숙였다. 컴파운드가 정식 종목이 된 2014년 인천 대회 이후 한국이 단체전에서 메달을 따내지 못한 것은 이번이 처음이다. 남자 대표팀은 인천 대회 은메달을 시작으로 금메달-은메달을 각각 거머쥐었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com