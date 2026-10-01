'이럴 수가' 韓 사격 대형 사고 터졌다, 중국 만리장성까지 넘어 금메달! 남자 25m 속사권총 단체전 1위, 12년 만의 우승

사진=대한사격연맹

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 사격이 두 번째 금메달을 수확했다.

송종호(IBK기업은행), 이건혁(대구공공시설관리공단), 윤서영(KB국민은행)이 나선 한국 남자 속사권총 대표팀은 1일 일본 아이치현 도요타의 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 25ｍ 속사권총 단체전에서 1749점을 합작해 2위 중국(1740점)을 제치고 우승을 차지했다. 인도네시아가 1720점(엑스텐 36개)으로 3위에 올랐다.

한국 사격은 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 아시안게임 해당 종목 우승을 차지했다. 전날 금메달을 추가하지 못했던 한국 선수단은 여자 10m 공기권총 개인전에서 추가은의 금메달 이후 또 하나의 금사냥에 성공했다. 사격에서 나온 이번 대회 두 번째 금메달 덕분에 총 금메달 개수가 25개로 늘었다.

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25m 속사권총은 이틀간 총 60발을 쏘는데, 1일 차에 30발(8초 10발·6초 10발·4초 10발)을 쏘고 2일 차에 나머지 30발을 통해 최종 순위를 가린다. 2일 차 경기는 1일 차 점수가 낮은 선수부터 사격한다.

개인전 점수를 합산해 단체전 메달이 가려진다. 한국은 전날 열린 단체전 첫날 873점(엑스텐 28개)을 쏴 1위를 달리며 기분 좋은 출발을 알렸다. 이날 세 선수 흔들리지 않았다. 첫날의 상승세를 이어가는 데 성공했다. 1위 자리를 굳건히 지키는 데 성공하며, 이번 대회 부진한 한국 사격에 금메달을 선물했다.

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이어지는 개인전에서도 추가 메달 수확에 도전한다. 개인전에서는 이건혁이 588점(엑스텐 20개)으로 2위에 올랐고, 윤서영이 581점(엑스텐 18개)으로 3위, 송종호가 580점(엑스텐 26개)으로 4위에 자리했다. 결선에는 상위 8명이 진출하지만, 각 국가당 2명까지만 결선 진출이 가능하다는 아시안게임 규성상 이건혁과 윤서영만 결선 무대에 오른다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com