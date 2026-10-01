[속보]미쳤다! '10-10-10 행진' 김종호, '강호' 인도 잡고 남자 컴파운드 사상 첫 결승행...은메달 확보![오카자키 현장]

Advertisement

Advertisement

[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]김종호(현대제철)가 완벽한 경기력으로 결승에 올랐다.

김종호는 1일 일본의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 남자 개인 4강전에서 가네시 마니 라트남 티루무루(인도)를 148대144로 꺾었다. 김종호는 한국 남자 컴파운드 개인전 역사상 최초로 아시안게임 결승 진출에 성공했다. 은메달을 확보하며 최고 성적을 예약했다. 한국은 항저우 대회에서 동메달을 딴게 컴파운드 개인전 유일한 메달이다.

컴파운드는 활 양쪽 끝에 도르래를 달고 조준경을 통해 과녁을 향해 더 위력 있고 정확하게 화살을 날리는 종목이며 리커브는 온전히 사람의 팔과 힘만으로 시위를 당기는 전통적인 활 사격 방식이다. 2028년 LA 올림픽에서는 컴파운드 혼성단체전이 정식 종목에 편입됐다.

Advertisement

이번 아시안게임에선 남자 개인전, 여자 개인전, 남자 단체전, 여자 단체전, 혼성 단체전 등 5개 종목이 치러진다.

4강전, 김종호의 감각이 빛났다. 1엔드에서 모두 10점을 쐈다. 상대는 10-10-9였다. 기세는 2엔드에도 이어졌다. 또 다시 10-10-10이었다. 여섯발을 모두 10점으로 장식하는 기염을 토했다. 상대는 또 다시 29점. 60-58, 두 점차로 앞서 나갔다.

Advertisement

3엔드, 첫 슈팅이 9점으로 10점 행진이 깨졌다. 흔들리지 않았다. 다음 발이 10점이었다. 하지만 마지막 발이 9점이었다. 상대는 9-10-10을 쐈다. 88-87, 한점차로 쫓겼다. 4엔드, 첫 발은 나란히 10점이었다. 두번째 슈팅에서 희비가 갈렸다. 김종호가 10점, 상대가 9점이었다. 세번째 발까지 김종호가 10점을 쏘며 10-10-10이었다. 118-116.

Advertisement

마지막 5엔드. 상대가 9-9점을 쏘며 흔들렸다. 김종호는 변함없이 10-10-10을 쐈다. 그대로 끝이었다.

Advertisement

김종호는 지난달 열린 랭킹 라운드에서 최은규(울산남구청)와 나란히 706점을 기록했다. 하지만 10점 개수에서 순위가 갈려 각각 8위에 랭크, 개인전 티켓을 챙겼다. 이번 대회에는 국가별 3명이 랭킹 라운드에 출전, 상위 2명만 개인전을 치른다.

16강에서 어려운 승부를 했다. 말레이시아와의 모흐드 주와이디 마즈키에 147대145 신승을 거뒀다. 모든 엔드에서 동률이었지만, 2엔드 30-28로 우위를 점하면서 승리를 따냈다.

Advertisement

8강 상대는 만만치 않았다. 랴오자하오는 랭킹 라운드에서 712점을 쏘며 전체 1위를 기록했다. 김종호는 1엔드를 28-30으로 밀렸다. 2엔드 반격에 나섰다. 연달아 'X10'을 쏘며 29점을 기록했다. 중국은 28점을 쐈다. 김종호가 1점 추격했다.

3엔드는 팽팽했다. 두 선수 모두 28점을 기록했다. 김종호는 기어코 4엔드 동점을 만들었다. 김종호는 29점, 중국은 28점이었다.

운명의 마지막 엔드. 두 선수 모두 첫 발을 10점에 꽂았다. 중국은 두 번째 발에서 9점, 김종호는 'X10'으로 경기를 뒤집었다. 분위기를 탄 김종호는 마지막 발을 10점에 명중하며 준결승행 티켓을 거머쥐었다.

Advertisement

기세를 올린 김종호는 사상 첫 결승행이라는 역사를 썼다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com