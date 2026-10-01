[아시안게임]韓 테니스 금메달 희망 살렸다!…남지성-박의성, 남자복식 4강서 대만 꺾고 '은메달 확보'→12년만 金 도전

◇12년만에 아시안게임 금메달에 도전하는 남자복식 박의성(왼쪽)과 남지성. 사진제공=대한테니스협회

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[스포츠조선 윤진만 기자]'성성 듀오' 남지성(당진시청)-박의성(대구시청)조가 2026년 아이치-나고야 아시안게임 테니스 남자 복식 은메달을 확보했다.

남지성-박의성조는 1일 일본 나고야 히가시야마공원 테니스센터에서 열린 남자 복식 4강전에서 허천루이-쉬위시우(대만)조를 2대1(7-6<7-3> 2-6 11-9)로 꺾고 결승 티켓을 거머쥐었다. 한국 테니스가 아시안게임 결승에 오른 건 2014년 인천대회에서 임용규-정현조가 남자 복식에서 금메달을 따낸 이후 12년만이다.

1세트를 타이브레이크 끝에 겨우 따낸 한국은 2세트 초반 연속 4게임을 내주며 세트올을 허용했다. 10포인트 매치 타이브레이크 방식으로 진행된 3세트에선 양팀은 치열한 접전을 펼쳤다. 한국이 5-6으로 끌려가는 상황에서 3득점에 성공하며 역전을 했지만, 다시 추격을 허용해 듀스로 이어졌다. 9-9 엔드 체인지 후 남의성-박의성조는 먼저 2점을 따내며 11-9로 승리했다. 한국은 93분만에 승전고를 올렸다.

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남의성-박의성조는 이번 아시안게임 남자 복식에서 2번 시드를 받아 32강전을 부전승으로 통과했고, 16강전에서 프레드 제이-이소무라 코코로조(일본)를 2대1, 8강전에서 프루치야 이사로-막시무스 존스 조(태국)를 2대0으로 꺾고 준결승을 밟았다.

한국은 장푸민-장티안후이조(중국), 쿠수하라 유스케-나카가와 ??스케조(일본) 준결승전 승자와 2일 금메달을 다툰다. 정확한 경기 시각은 아직 공지되지 않았다.

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한국 테니스는 이번 대회에서 금메달 최다 4개를 목표로 내걸었지만, 남녀 단식에서 모두 탈락했다. '에이스' 권순우는 왼쪽 무릎 부상으로 남자 단식 3회전에서 경기 시작 11분만에 기권했고, 구연우도 여자 단식 2회전에서 탈락했다.

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박소현-정보영조는 박소현의 독감으로 여자 복식 2회전에서 기권했다. 이에 앞서 권순우-홍성찬조, 장수정-백다연조, 혼합복식 두 조도 탈락 고배를 마셨다. 남지성-박의성조가 마지막 남은 한국 테니스의 금메달 희망이다.

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한국 테니스는 지금까지 아시안게임에서 총 16개의 금메달을 목에 걸었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com