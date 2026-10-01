'2·3·4위 싹쓸이 폭격!'…"만리장성 넘었다!" 韓 사격, 25m속사권총 단체전 '금빛 과녁'→개인전 '2관왕' 정조준

훈련하는 윤서영. 연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 한국 남자 사격 국가대표팀이 25m 속사권총 단체전에서 라이벌 중국을 완벽히 따돌리고 시상대 가장 높은 곳에 섰다.

송종호, 윤서영, 이건혁으로 구성된 한국 남자 사격 대표팀은 1일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 사격 남자 25m 속사권총 단체 결선 겸 개인 예선 스테이지2에서 총점 1749점(64x)을 합작해 중국(1740점·53x)을 9점 차로 제치고 금메달을 획득했다. 동메달은 1720점(36x)을 쏜 인도네시아가 차지했다.

태극전사들의 고른 활약과 막판 뒷심이 일궈낸 완벽한 승리였다.

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이날 이건혁은 스테이지2 8초 사격 100점 만점을 시작으로 6초 사격 98점, 4초 사격 98점을 쏘아 올리며 스테이지2에서만 296점을 몰아쳤다. 전날 스테이지1의 292점(8x)을 더해 합계 588점(20x)을 기록하며 개인 순위 2위로 껑충 뛰어올랐다. 전날 2위였던 윤서영 역시 8초 95점, 6초 95점, 4초 98점으로 288점을 추가해 총점 581점(18x)으로 3위에 안착했다.

특히 '맏형' 송종호의 눈부신 반등이 단체전 금메달의 결정적 승부처가 됐다. 전날 스테이지1에서 288점(11x)으로 10위에 머물며 아쉬움을 삼켰던 송종호는 이날 스테이지2에서 8초 98점, 6초 99점, 4초 95점으로 맹활약하며 무려 292점을 보탰다. 합계 580점(26x)을 만든 송종호는 순위를 4위까지 급상승시키며 우승의 일등공신 역할을 해냈다.

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반면 최강으로 꼽히던 중국은 무너졌다. 중국의 에이스 쑤롄보판은 합계 592점(24x)으로 아시안게임 예선 신기록을 작성하며 개인 1위에 올랐으나, 허스위(576점·14x)와 양위하오(572점·15x)가 후반 사대에서 흔들리며 한국에 단체전 금메달을 내줬다.

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계속되는 사격 훈련 윤서영. 연합뉴스

이로써 한국은 2위 이건혁, 3위 윤서영, 4위 송종호까지 상위 4명 중 3명을 휩쓰는 압도적인 저력을 뽐냈다.

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상위 8명이 겨루는 개인전 결선에는 규정상 국가별 최대 2명까지만 진출할 수 있어, 4위를 기록한 송종호가 아쉽게 제외되고 9위 아니쉬(576점·인도)가 결선행 행운을 안았다. 이에 따라 한국은 이건혁과 윤서영이 결선 사대에 오른다. 1위 쑤롄보판(중국), 니키타 치류킨(5위·카자흐스탄), 굴람 무스타파 바쉬르(6위·파키스탄), 팜꽝후이(7위·베트남), 데와 푸투 야디 수테자(8위·인도네시아) 등이 함께 메달 경쟁을 벌인다.

단체전 금메달을 거머쥐며 기세를 올린 이건혁과 윤서영은 이날 오후 3시 30분 열리는 개인전 결선에서 대회 2관왕 도전에 나선다.

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훈련하는 윤서영. 연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com