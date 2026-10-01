충격 폭로! '퍼펙트 금메달' 안세영 대체 어떻게 우승했나...항저우 메달리스트 경악 "아시안게임 운영 퇴보했다, 이런 일정 가혹해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]배드민턴 메달리스트의 충격적인 폭로가 나왔다.

중국의 넷이즈는 30일(한국시각) '인도 선수는 이번 대회가 항저우 아시안게임에 비해 퇴보한 대회라고 이야기했다'고 보도했다.

넷이즈는 '인도의 배드민턴 선수 프라노이는 자신의 소셜 미디어에 올해 아시안게임이 3년 전 항저우에서 열린 아시안게임에 비해 퇴보했다고 언급했다. 그는 선수촌이 제대로 갖춰지지 않아 선수들이 호텔, 임시 컨테이너 숙소, 크루즈선 등에 흩어져 지내야 했고, 이로 인해 다른 선수들과 교류할 기회를 제대로 누리지 못했다고 지적했다. 배드민턴 경기 일정에 대해서도 비판하며, 단식 선수들이 하루에 두 경기를 치러야 하는 상황을 비판했다'고 전했다.

Advertisement

사진=넷이즈 캡처

이번 대회는 줄곧 숙소와 수송, 일정에서 문제를 야기해 선수들의 불만이 이어지고 있다. 배드민턴 또한 상황이 다르지 않았다. 선수들이 납득하기도 어려운 말도 안 되는 일정이 진행됐다. 하루 2경기, 국제대회에서 엄청난 출전 경력을 보유한 안세영조차 경험한 적 없는 초유의 경기 스케줄을 선수들이 소화해야 했다. 여자 단식 뿐만 아니라, 남자 단식, 혼합 복식, 남녀 복식 모두 빡빡한 일정으로 어려움을 겪었다.

무리한 일정 탓에 몸 상태 관리가 어려울 수밖에 없었다. 한국은 이 과정에서 김가은과 최지훈에 부상 문제로 기권했다. 안세영은 경기와 경기 사이에 잠시 호텔로 돌아갔지만, 거의 휴식을 취하지 못하고 약간의 정비 후에 돌아왔음을 밝혔다. 일부 선수들은 두 번째 경기가 언제 시작될지 모른다는 불안감에 경기장에 그대로 남기도 했다.

Advertisement

가장 큰 화제가 된 경기는 시드를 배정받은 미야자키 도모카의 경기였다. 세계 7위인 미야자키는 일본의 기대주, 단식에서도 최소 8강 이상을 바라볼 수 있는 선수로 여겨졌다. 대회 직전 열린 중국 마스터스에서는 왕즈이를 잡아내고 결승에 올라 안세영과 우승을 다투기도 했다. 미야자키는 첫 경기 후 27일 자정이 넘는 시간까지 대기를 거듭했고, 결국 16강에서 탈락했다. 반면 안세영은 이런 빡빡한 일정에도 불구하고 쟁쟁한 경쟁자를 모두 뚫고, 사상 첫 아시안게임 여자 단식 2연패라는 역사를 썼다. 안세영의 놀라움을 체감할 수 있는 부분이다.

Advertisement

항저우 대회 메달리스트인 프라노이 또한 대회 진행에 대한 비판의 목소리를 높였다. 프라노이는 "지난번 중국에서 열린 아시안게임에 참가한 후 3~4년이 지났으니 상황이 나아졌을 거라고 기대했는데, 이번 대회는 오히려 퇴보했다. 많은 선수들이 숙소와 교통 문제로 어려움을 겪었다. 그저 그런 수준의 대회다. 너무 가혹하다. 이런 식의 일정은 정말 오랜만에 본다"고 평가했다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com