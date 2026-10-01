대한민국 사상 첫 金 정조준! '월클 베테랑 B-Boy'→'에너지 넘치는 B-Girl'…"韓 브레이킹 멋진 모습 보이겠다"

사진=대한민국댄스스포츠연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]2026년 아이치-나고야 아시안게임의 마지막을 뜨겁게 달굴 브레이킹이 막을 올린다. 2일 B-Girl, B-Boy 예선을 시작으로 파이널 무대는 3일 오후 펼쳐진다. 태극전사들은 지난달 29일 '결전지' 나고야로 향해 막판 훈련에 몰입하고 있다.

브레이킹은 3년 전 열린 항저우 대회에서 정식 종목으로 처음 도입됐다. 거리에서 댄스 배틀을 벌이는 문화가 제도화돼 스포츠의 영역까지 들어왔다.

대한민국 브레이킹은 이번 대회에서 사상 첫 금메달을 정조준한다. 항저우 대회 B-Boy 은메달이 최고 성적이다. 당시 포디움에 올랐던 김홍열(활동명 HONGTEN)은 이번 대회에서 다시 한번 금빛 도전에 나선다. 1985년생 김홍열은 한국 브레이킹의 '살아있는 전설'로 불린다. 그는 16세인 2001년부터 국제대회에 출전하며 비보이로서 이름을 날렸다. 두 번째 아시안게임을 앞둔 김홍열은 대한민국댄스스포츠연맹을 통해 "다시 한번 대한민국 대표로 출전한다는 것에 큰 자부심을 느낀다. 그만큼 책임감을 갖고 열심히 준비하고 있다. 지금까지 수많은 훈련과 배틀을 통해 쌓아온 경험과 실력을 이번 무대에서 모두 보여드리고 싶다. 상대가 누구든 흔들리지 않고 준비해온 플레이에 집중해 최선을 다하는 모습을 보여드리고 오겠다. 좋은 경기 뿐만 아니라 좋은 결과까지 가지고 올 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.

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김헌우(WING)도 이번 대회에서 명예회복에 나선다. 그는 국내외 대회에서 100회 이상 우승한 '월클(월드클래스)'이다. 항저우 대회 가장 강력한 우승 후보로 꼽혔다. 하지만 항저우 대회에선 기대했던 메달을 획득하지 못했다. 김헌우는 "준비한 모든 것을 보여드리기 위해 열심히 연습하고 있다. 큰 무대인 만큼 많이 긴장도 되지만 최선을 다해서 대한민국 브레이킹의 멋진 모습을 보여드리도록 하겠다"고 다짐했다.

사진=대한민국댄스스포츠연맹

B-Girl 국가대표 권성희(STARRY)와 김예리(YELL)도 이를 악물었다. 권성희는 "나의 두 번째 도전이다. 내가 가진 스타일과 에너지, 그리고 지금까지 쌓아온 브레이킹 실력들을 모두 뽐내고 오겠다. 대한민국 브레이킹과 나의 도전에 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 파이팅을 외쳤다. 김예리 역시 태극마크를 달고 아시안게임이라는 큰 무대에 설 수 있어서 이 자체로 정말 영광이라고 생각하고 그만큼 후회 없이 지금 훈련에 열심히 임하면서 준비하고 있습니다. 그동안 흘린 땀과 노력만큼 후회 없는 무대를 보여드리기 위해서 지금 열심히 준비하고 있다. 결과도 중요하지만 준비한 모든 것을 무대에서 자신 있게 보여드리고 대한민국 브레이킹의 멋진 모습을 많은 분께 알리도록 하겠다. 끝까지 최선을 다하겠다"며 선전을 약속했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com