"중국 팬들 너무 시끄럽더라" 이영준 한 마디에...中 단체 발작, 폭탄 비난 쇄도 "예의 없는 선수, 한국이나 잘해라"

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[스포츠조선 이현석 기자]이영준의 한 마디에 중국 팬들이 분노했다.

중국의 소후닷컴은 1일(한국시각) '중국 U-23(23세 이하) 대표팀은 한국에 1대2로 패하며 결승 진출에 실패했다. 이영준은 득점 후 중국 팬들이 모여 있는 관중석으로 달려가 팔을 들어 올리고 어깨를 으쓱하며 세리머니를 펼쳤다'고 보도했다.

대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 30일 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 2대1로 승리했다. 한국은 전반 23분 왕위동에게 실점하며 리드를 허용했지만, 후반 33분 터진 이영준의 동점골, 후반 37분 배준호의 역전골까지 나오며 경기를 뒤집었다. 결승에 오르며 한국은 2014년 인천 대회, 2018년 자카르타-팔렘방 대회, 2022년 항저우 대회에 이어 대회 4연패에 도전할 수 있게 됐다.

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경기 후 이영준의 말이 화제를 모았다. '내가 뭐?' 세리머니를 펼치며 중국 팬들을 도발했고, 중국 팬들은 이에 대해 야유로 답하기도 했다. 이영준은 "중국 팬들이 너무 시끄럽더라. 골 넣고 몰랐는데 중국 선수가 춤추면서 도발했다고 하더라. 솔직히 나는 몰랐다. 끝나고 알았다. 그걸 보고 따라한건 아니고, 흐름을 우리쪽으로 가져오고 팀 사기를 올리기 위해 했던 세리머니였다"고 했다.

소후닷컴은 '이번 경기에서는 최근 두 경기에서 3골을 기록한 공격수 이영준이 눈부신 활약을 펼쳤다. 특히, 팀이 0-1로 뒤지고 있던 전반 33분 코너킥 상황에서 헤딩골을 터뜨리며 동점골을 만들어냈고, 이는 한국의 역전승의 발판이 되었다'며 '이영준은 득점 후 중국 팬들이 모여 있는 관중석으로 달려가 팔을 들어 올리고 어깨를 으쓱하며 세리머니를 펼쳤다'고 전했다.

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중국 팬들은 이에 대해 분노했다. "이 선수는 너무 예의가 없다. 경기 관람이 오페라라도 되는 것인가", "한국 선수들은 뭘 알아야 하는지 모른다", "우승 못하면 미국 군인의 구두나 닦으러 입대해라"라며 비판했다.

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한편 중국 측은 한국을 위한 편파 판정이 이뤄졌다는 주장을 내놓기도 했다. 소후닷컴은 '중앙아시아와 중국 축구 대표팀이 직접적인 경쟁이나 원한 관계가 없음에도 불구하고, 중요한 국제 대회마다 중국을 겨냥한 듯한 논란성 판정이 반복되고 있다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com