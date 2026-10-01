'생애 첫 AG 금메달 보인다' 허미미, 결승 진출 확정…이준환·김지수 동메달결정전 [속보]

허미미, 여자 -57kg급 8강전 승리 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 8강. 한국 허미미가 중국 타오위잉을 상대하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

허미미, 여자 -57kg급 8강전 승리 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 8강. 한국 허미미가 중국 타오위잉을 상대로 승리한 후 미소를 보이고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 허미미(24·경북체육회)가 첫 아시안게임 금메달에 성큼 다가갔다.

허미미는 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 57kg급 4강전에서 우즈베키스탄의 슈쿠르존 아미노바를 상대로 3지도 반칙 승리를 이끌어냈다.

2024년 파리올림픽 은메달리스트인 허미미는 첫 아시안게임 금메달 사냥에 나섰다.

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순조롭게 4강까지 진출했다. 16강에서 필리핀의 조마리 하트 라파엘을 상대로 28초 만에 한판승을 거뒀다. 8강에서는 타오위잉(중국)을 만나 1분 30초 만에 한판승을 거뒀다.

4강전에서 아미노바를 상대로 고전했지만 결국 승리를 잡았다. 시작 후 52초 뒤 첫 지도가 올라갔고, 2분14초에는 허미미도 지도를 받았다. 그러나 2분14초와 3분30초에 아미노바가 지도를 받으면서 결국 허미미의 결승 진출에 확정됐다.

한국 이준환, 유도 남자 -81kg급 8강전 '승리' (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 -81kg급 8강. 한국 이준환이 홍콩 리궉윙을 상대하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

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한편, 이준환은 4강전에서 일본의 후지와라 소타로와 혈전을 펼쳤지만, 동메달 결정전으로 향하게 됐다.

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이준환은 81kg 16강전에서 라오스의 술리사이 사야산을 상대로 44초 만에 한판승을 이끌어냈다. 8강전에서 리궉윙을 절반승으로 제압하며 4강에 진출했다. 4강전에서 일본의 후지와라를 만난 이준환은 연장전(골든스코어) 4분18초에 절반을 허용하면서 결승 진출이 좌절됐다.

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8강에서 첫 경기를 시작한 63㎏급 김지수도 메달을 노릴 수 있게 됐다. 카자흐스탄의 율로바 에스미굴에게 지면서 패자부활전으로 갔다. 중국의 장원을 상대로 절반을 따낸 뒤 종료 17초를 남기고 한판승을 만들어내면서 동메달결정전 진출에 성공했다.

남자 73㎏급 안재홍은 메달이 불발됐다. 16강전에서 키르기스스탄의 누르무함메드 바키르디노에게 유효를 얻어내면서 승리했다. 8강전부터 아쉬움을 삼켰다. 우즈베키스탄의 샤흐람 아하도프에게 절반 패배를 당하면서 패자부활전으로 향하게 됐다. 그러나 엔흐둘 르하마(몽골)에게 절반 패배를 했다.

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여자 81㎏ 김혜미는 8강 진출에서 좌절을 맛봤다. 김혜미는 북한의 문송희를 상대로 지도 3개를 받으면서 반칙패를 당했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com