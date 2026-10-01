'말도 안돼' 44년 만 최악의 대한민국? 금 40개 벽 깨지나...'금 52개+한국 2배' 일본 축제 분위기, 역대 최고 메달+금메달 동시 사냥

금메달 깨무는 김종호 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 1일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 남자 개인전에서 금메달을 차지한 한국 김종호가 메달을 깨물어보고 있다. 2026.10.1 eastsea@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]1982년 이후 가장 적은 금메달을 획득할 것으로 예상되는 아시안게임이다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임 개막 30일을 앞두고 진행된 미디어데이에서 대한민국 선수단이 내건 목표는 금메달 40~45개였다.

목표치부터 낮았다. 1982년 뉴델리 대회 이후로 한국은 아시안게임에서 거의 모든 대회에서 금메달 50개 이상을 획득해왔다. 50개 기준이 깨지기 시작한 건 2018년 자카트라-팔렘방 대회부터였다. 해당 대회에서 금메달 49개로 50개의 벽이 깨졌고, 지난 항저우 대회에서는 42개에 그쳤다. 이번 대회에서도 항저우 때 정도의 성과를 원한 것.

Advertisement

하지만 지금까지의 흐름으로 보아선 그 목표를 이루기가 쉽지 않아 보인다. 1일 오후 15시를 기준으로 한국의 금메달 개수는 26개다. 금일 오후에 있을 경기를 포함해 4일에 진행될 폐막식까지 애국가가 하루 3번 정도는 울려야 40개를 넘어설 수 있다.

남은 금메달 예상 종목에서 모두 금메달 목표를 이뤄내야 한다. 남은 대회 기간 동안 한국이 기대할 수 있는 메달 종목은 양궁, 태권도, 유도, e스포츠, 남자 축구 정도다. '효자 종목' 양궁에서 리저브 종목을 모두 싹쓸이하면 5개를 추가할 수 있다. 태권도는 금메달 4개를 목표로 내걸었다. 유도는 3개를 목표로 했지만 쉽지 않아 보인다.

동점골 세리머니하는 이영준 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

기타 다른 종목에서도 금빛 소식이 들려야 40개를 간신히 넘길 것으로 예상된다. 만약 42개에도 도달하지 못한다면 1982년 대회 이후로 최소 금메달로 대회를 마무리하게 된다. 2년 후에 있을 LA 하계 올림픽을 앞두고 좋은 징조는 아니다.

Advertisement

Advertisement

반면 일본은 축제 분위기다. 일본은 30일 기준으로 메달이 183개(금 45, 은 71, 동 67)였다. 중국에 이어 종합 2위를 예약한 상황. 일본은 역대 최다 금메달에 이어 최다 메달에도 도전한다. 1일에만 금메달을 7개나 추가한 일본은 금메달 52개로 정확히 한국의 2배다.

한국, 일본에 2대0 패배 (후쿠로이[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 대한민국과 일본의 경기가 한국의 2대0 패배로 끝났다. 경기 종료 뒤 일본 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.29 eastsea@yna.co.kr(끝)

일본 매체 산케이스포츠는 '30일부터는 일본의 전통적 강세 종목이라 할 수 있는 유도와 레슬링이 시작된다. 일본 선수단의 역대 최다 메달 기록인 1994년 히로시마 대회의 218개(금 64, 은 75, 동 79) 경신을 향해 나아가고 있으며, 단일 대회 최다 금메달 기록은 1966년 방콕 대회의 78개이다. 폐막까지 남은 5일 동안의 메달 러시로 기록을 경신할 수 있을지 주목된다'며 일본 역대 최고의 성적이 기대된다고 밝혔다.

일본 홈에서 열리는 대회라 일본의 강세가 예상됐던 건 사실이지만 일본과의 격차가 벌어지는 건 썩 좋지 않다.