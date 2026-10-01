"'그래 해보자' 귀 닫고 발만 봤다" 단체전 메달 불발로 잠도 못잔 김종호, 집념으로 만든 사상 첫 개인전 금메달 "컴파운드 선수들 자신감 얻었으면"[오자카키 현장]

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[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]김종호(32)는 전날 잠을 자지 못했다.

단체전 때문이었다. 유력한 금메달 후보라고 했지만, 노메달에 그쳤다. 8점을 쏘는 등 평소 기량을 발휘하지 못한 김종호는 자기 탓이라며 자책했다. 그는 "잠도 못잤다. 머리가 아프더라. 팀 동료들한테 너무 미안했다"고 고개를 숙였다.

여파는 1일 펼쳐진 개인전에도 이어졌다. 점심까지도 답을 찾지 못했다. 먹은게 체할 정도였다. 이내 다시 마음을 잡았다. "남은 경기까지 의기소침해가지고 인생에 마지막일지도 모르는 개인전을 포기할 수는 없었다. '그래 해보자'고 생각했다."

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매대 위에 올라가자 마음 편해졌다. "귀를 닫고 발만 봤다. 거기에 집중하고 활 쏘는 것만 집중했다. 바람 불면 '버티다 쏘면 되겠네', 흔들리면 '다시 중심 잡으면 되겠네', 이러다보니 자신감이 생겨서 밀어붙였다."

"그렇게 한발, 한발 쏜 결과는 금메달이었다. 김종호는 1일 일본의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 남자 개인 결승전에서 대만의 쟝 청 웨이를 149대145로 이겼다. 한국 남자 컴파운드 개인전 역사상 최초로 아시안게임 결승 진출에 성공한 김종호는 사상 첫 금메달이라는 역사를 썼다. 한국은 항저우 대회에서 동메달을 딴게 컴파운드 개인전 유일한 메달이다. 김종호는 이번 대회 대한민국 양궁에 첫번째 금메달을 안겼다.

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단체전 전문인 김종호는 개인전에 전혀 기대를 하지 않았다. 출전도 이번이 처음이었다. 유력 후보였던 최용희가 금메달을 딸 수 있게 집중하자는 생각이었다. 그는 "용희형이 결승에 올라갈거라 생각했다. 그래서 용희형과 붙을 선수를 최대한 물어뜯자고 생각했다. 그런데 용희형이 떨어지고 집중하다보니 좋은 결과가 나왔다"고 했다.

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2018년 자카르타-팔렘방 대회 단체전에서 금메달을 목에 걸었던 김종호는 커리어 두번째 아시안게임 금메달을 차지했다. 그는 2018년 자카르타-팔렘방 대회 혼성 단체전, 2022년 항저우 대회 단체전에서 은메달을 획득했다. 2014년 인천 대회에서 처음 아시안게임에 나선 김종호는 네번째 아시안게임에서 네번째 메달을 수확했다. 8년 전 단체전 금메달과 지금 개인전 금메달을 비교해달라고 하자 "단체전 땄을때는 운동을 계속 할 수 있냐 없냐의 기로에 있었기에 말로 표현할 수 없었다. 이번 역시 혼자 힘으로 딴거기 때문에 기쁨의 무게는 같다"고 웃었다.

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컴파운드의 역사를 쓴 김종호는 마지막으로 "한국에서 훈련하는 컴파운드 선수들이 '이제 우리도 할 수 있다'는 자신감을 가질 수 있게 된 것에 만족한다"고 강조했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com