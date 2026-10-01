'미쳤다' 韓 사격 미친 대반전, 마지막날 대형 사고! 금메달 또 추가했다...이건혁, 단체전 이어 금메달 2관왕 달성

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[스포츠조선 이현석 기자]이건혁이 슛오프까지 가는 접전 끝에 대회 2관왕에 올랐다.

이건혁(대구공공시설관리공단)은 1일 일본 아이치현 도요타의 아이치현 종합사격장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 25ｍ 속사권총 결선에서 슛오프까지 거친 접전 끝에 중국의 쑤렌보판을 제치고 41점으로 1위를 차지했다. 이건혁은 금메달을 목에 걸었다.

첫 스테이지 시리즈1에서 5점, 시리즈2에서 9점, 두 번째 스테이지 시리즈1에서 13점으로 뛰어난 흐름을 이어갔다. 다만 시리즈 2에서 3점만 추가해 어려움을 겪기도 했다. 시리즈3에서 다시 흐름을 찾았다. 5발을 모두 명중시켰다. 시리즈 4부터 시리즈6까지 흐름을 이어간 이건혁은 32점으로 쑤렌보판과 동률을 이루며 슛오프에 돌입했다. 슛오프에서 첫 번째 모두 4점을 쏜 두 선수는 두 번째 슛오프에서 5점, 2점을 쏜 쑤렌보판을 제치고 승리하며 웃었다.

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앞서 이건혁은 단체전 금메달도 목에 걸었다. 한국 남자 속사권총 대표팀은 1일 일본 아이치현 도요타의 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 25ｍ 속사권총 단체전에서 1749점을 합작해 2위 중국(1740점)을 제치고 우승을 차지했다. 인도네시아가 1720점(엑스텐 36개)으로 3위에 올랐다.

한국 사격은 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 아시안게임 해당 종목 우승을 차지했다. 전날 금메달을 추가하지 못했던 한국 선수단은 여자 10m 공기권총 개인전에서 추가은의 금메달 이후 또 하나의 금사냥에 성공했었는데, 개인전까지 추가해 금메달을 총 3개로 늘렸다.

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25m 속사권총은 이틀간 총 60발을 쏘는데, 1일 차에 30발(8초 10발·6초 10발·4초 10발)을 쏘고 2일 차에 나머지 30발을 통해 최종 순위를 가린다. 2일 차 경기는 1일 차 점수가 낮은 선수부터 사격한다.

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개인전 점수를 합산해 단체전 메달이 가려진다. 한국은 전날 열린 단체전 첫날 873점(엑스텐 28개)을 쏴 1위를 달리며 기분 좋은 출발을 알렸다. 이날 세 선수 흔들리지 않았다. 첫날의 상승세를 이어가는 데 성공했다. 1위 자리를 굳건히 지키는 데 성공하며, 이번 대회 부진한 한국 사격에 금메달을 선물했다. 개인전에서도 흐름이 이어졌고, 결국 금메달을 마지막날 2개 추가해 3개로 마쳤다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com