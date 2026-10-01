"세계新 보유자도 떨었다" 이건혁의 미친 강심장, 슛오프 '퍼펙트 5점'으로 속사권총 2관왕…12년 만의 金 쾌거!

이건혁, '집중'. 연합뉴스

사격 준비하는 이건혁. 연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 세계 신기록 보유자의 벽도, 피를 말리는 슛오프의 중압감도 '강심장' 이건혁(한국 사격 대표팀)을 흔들지 못했다. 이건혁이 25m 속사권총 단체전에 이어 개인전까지 석권하며 대회 2관왕에 올랐다. 한국 남자 속사권총이 아시안게임 개인전에서 금메달을 수확한 것은 무려 12년 만이다.

이건혁은 1일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 사격 남자 25m 속사권총 개인 결선에서 숨 막히는 접전 끝에 세계기록(35점) 보유자이자 예선 1위인 쑤롄보판(중국)을 꺾고 금메달을 목에 걸었다.

출발부터 거침이 없었다. 이건혁은 첫 시리즈부터 5발을 모조리 명중(5점)시키며 3점에 그친 쑤롄보판의 기선을 완벽히 제압했다. 흔들림 없는 사격 감각을 유지한 이건혁은 스테이지2 시리즈4까지 25점을 기록, 23점을 쏜 쑤롄보판을 2점 차로 따돌리며 단독 선두를 질주했다.

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하지만 세계 최강자의 저력도 만만치 않았다. 시리즈5에서 이건혁이 3점을 쏜 사이 쑤롄보판이 4점을 명중시키며 1점 차 턱밑까지 추격했다. 이어진 마지막 정규 시리즈(시리즈6)에서 쑤롄보판이 5점 만점을 터뜨렸고, 이건혁이 4점을 쏘면서 결국 동점이 돼 승부는 단판 승부인 슛오프로 이어졌다.

손에 땀을 쥐는 혈투가 사선에서 펼쳐졌다. 첫 번째 슛오프에서 두 선수 모두 나란히 4점을 기록하며 팽팽한 균형을 유지했다. 결국 두 번째 슛오프에서 희비가 엇갈렸다.

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극도의 긴장감에 먼저 흔들린 쪽은 쑤롄보판이었다. 쑤롄보판의 총구가 흔들리며 2점에 그치자, 이건혁은 오히려 담담하게 호흡을 가다듬었다. 그리고 표적을 향해 지체 없이 격발해 5발 전탄을 명중(5점)시키는 완벽한 사격을 선보였다. 극적인 금메달이 확정되는 순간이었다.

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동메달은 22점을 쏜 파키스탄의 굴람 무스타파 바쉬르에게 돌아갔다.

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한편, 예선 3위로 결선 사대에 함께 섰던 윤서영은 스테이지1(4점·3점)과 스테이지2(4점·1점) 합계 12점에 그치며 최종 6위로 대회를 마감했다.

이로써 이건혁은 앞서 열린 단체전에서 송종호, 윤서영과 함께 합작한 금메달에 이어 개인전 금메달까지 목에 걸며 이번 대회 사격 종목 최고의 스타로 우뚝 섰다. 12년 동안 멈춰 있던 한국 남자 속사권총의 아시안게임 개인전 금빛 계보를 다시 잇는 값진 순간이었다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com

과녁 조준하는 윤서영. 연합뉴스