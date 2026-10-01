[아시안게임]'휴' 죽다 살았다, 레슬링 김다현 패자부활전 끝에 남자 그레코로만형 60kg급 동메달결정전 진출

레슬링 국가대표 김다현. 출처=대한체육회 홈페이지 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 레슬링 국대 김다현(국군체육부대)이 2026년 아이치-나고야 아시안게임 동메달 결정전에 진출해 메달을 노린다.

김다현은 1일 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 아시안게임 레슬링 남자 그레코로만형 60㎏급 패자부활전에서 아자트잔 아칠로프(투르크메니스탄)를 12대1로 꺾고 기사회생했다.

16강에서 졸라만 샤르셴베코프(키르기스스탄)에 0대9 완패한 김다현은 샤르셴베코프가 결승에 진출하면서 패자부활전 출전 기회를 잡았다. 그는 이날 오후 사자드 알리 무카스르 알비단(이라크)을 상대로 메달 획득을 노린다.

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김다현 외에 이날 메달에 도전한 선수들은 모두 조기 탈락 고배를 마셨다. 메달 후보로 여겨진 노영훈(울산남구청)은 남자 그레코로만형 77kg급 8강에서 류루이(중국)에게 0대10으로 패했다.

남자 그레코로만형 97kg급 이민호(제주도청), 여자 자유형 62kg급 조수빈(유성구청)도 각각 8강 문턱을 넘지 못했다.

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김다현은 전날인 9월 30일 김민석(수원시청)이 남자 그레코로만형 130kg급 동메달 결정전에서 아슬란 아가다다예프(투르크메니스탄)를 꺾고 동메달을 획득한 데 이어 이번 대회 레슬링 두번째 메달을 노린다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com