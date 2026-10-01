무료 초청 신청 받더니 "승인 안돼"…자원봉사자마저 울린 AG 조직위, 자국서도 '역대 최악' 비판여론

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 아이치-나고야 아시안게임이 폐막을 앞두고 있지만, 논란이 이어지고 있다.

일본 마이니치신문은 1일 '오는 4일 폐회식에 자원봉사자 무료 초청 문제를 둘러싸고 대회 조직위원회가 어처구니 없는 대응을 하고 있다'고 전했다. 신문은 '자원봉사자들에게 최근 폐막식 무료 초대 메일이 전달됐다. 하지만 조직위 홍보 담당자는 1일 기자회견에서 해당 사안이 아직 검토 중이며, 승인되지 않았다고 발언했다. 이에 자원봉사자들이 당황하고 있다'고 설명했다.

해당 메일은 '폐회식에의 초대에 대해'라는 제목으로 지난달 26일 대회 자원봉사 운영 사무국에서 발송됐다. 30일까지 신청자를 받은 뒤 추첨을 거쳐 1일 오후 결과를 발표한다고 적혀 있었다. 그런데 이에 대해 조직위 측은 "(자원봉사자 폐회식 무료 초청 건은) 아직 검토중인 사안"이라며 "메일이 어떤 경위로 나왔는지 모르겠지만, 현재로서는 검토하고 있는 상황"이라고 말했다.

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대회에 참가 중인 자원봉사자 중 한 명은 마이니치신문과 인터뷰에서 "추첨 결과를 기다리고 있었는데, 무슨 일인가"라며 황당함을 감추지 않았다. 신문은 '다른 자원봉사자들도 조직위의 대응에 아쉬움을 표하고 있다'고 전했다.

아시안게임 폐회식은 오는 4일 나고야 미즈호스타디움에서 펼쳐진다. 조직위에 따르면, 폐회식 입장권 판매는 1만장 미만에 그치고 있다. 마이니치신문은 '지난달 19일 개회식 당시 빈 자리가 눈에 띄었으나, 조직위 측은 당시 2만명의 관객이 입장했다고 발표했다'고 전했다.

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이번 아시안게임은 개최 직후부터 갖가지 논란이 이어지고 있다. 숙소부터 대회 운영까지 거의 모든 부분에서 문제점이 지적돼 왔다. 이러자 일본 내부에서도 강한 비난 여론이 일고 있다. 일본 포털사이트 야후 댓글란에는 '역대 최악의 대회', '전수 조사가 필요하다' 등의 의견이 이어지고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com