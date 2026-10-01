한국 태권도 시작부터 미쳤다, 첫날부터 금메달 쾌거! 정하은, 여자 품새 개인전 金...2회 연속 우승 대기록

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]대한민국 선수단의 목표 금메달 40개 달성의 키를 쥔 태권도가 첫날부터 금메달을 품었다. 주인공은 '여자 품새의 간판' 정하은(용인특례시청)이다.

정하은은 1일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 태권도 품새 여자 개인전 결승에서 공인 품새와 자유 품새 평균 9.3100점을 받아 8명 가운데 1위에 올랐다. 은메달은 줄리아나 칸델라리아(필리핀·9.1300점), 동메달은 티따리 깨우올란와수(태국·9.0400점)와 니와 유이코(일본·8.9100점)에게 돌아갔다.

정하은은 공인 품새 지태에서 정확도 3.700점과 표현력 5.620점을 합쳐 9.320점을 받았다. 음악에 맞춰 동작을 펼치는 자유 품새에서는 기술력 5.560점과 연출력 3.740점을 합쳐 9.400점을 따냈다. 도복 왼쪽에 부착된 태극기를 향해 하트 세리머니를 펼치며 입장한 정하은은 공인 품새 지태에서 절도 있는 동작을 선보였다. 동작 하나하나를 정확하게 끊어내며 관중의 함성을 끌어낸 그는 이 부문 최고점인 9.320점을 받았다.

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이어진 자유 품새는 뒤로 공중회전 하는 동작으로 시작했다. 5가지 필수 기술을 선보인 정하은은 음악의 템포가 빨라지자, 앞차기와 돌려차기, 뒤후려차기 등 연속 발차기를 펼쳤다. 마지막에는 텀블링한 뒤 안정적으로 착지하며 경연을 마무리했다. 정하은은 준결승에선 공인 품새 고려 9.020점, 자유 품새 8.840점으로 평균 8.930점을 기록해 조 1위로 결승에 진출했다.

이번 대회부터 경기 방식은 맞대결 토너먼트에서 컷오프로 바뀌었다. 개인전별로 출전 선수를 두 조로 나눠 공인 품새와 자유 품새 합산 점수로 각 조 상위 4명을 가렸다. 공인 품새를 마친 뒤 약 1분만 쉬고 자유 품새를 펼쳐야 해 체력의 중요성도 커졌다.

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그간의 노력이 빛을 발휘했다. 정하은은 체력에 많은 공을 들였다. 동작의 선이 아름답고 경기력의 기복이 적다는 평가를 받았던 그는 자유 품새에서 상대를 압도하며 금메달을 품었다. 이번 금메달로 한국 여자 품새는 항저우 대회의 차예은에 이어 여자 개인전 2회 연속 우승을 달성했다.

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8세 때 태권도를 시작한 정하은은 고교 2학년 때 관장의 권유로 우연히 출전한 전국 품새대회에 입상하며 본격적으로 선수의 길을 걸었다. 2024년 세계품새선수권 복식전 금메달과 지난해 라인·루르 하계세계대학경기대회 개인전 은메달을 수확한 그는 처음 출전한 아시안게임에서 당당히 정상에 오르며 새 시대를 열었다.

나고야=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com