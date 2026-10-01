'이럴 수가' 韓 태권도 시작부터 쾌거! 정하은, 시작부터 대한민국 자존심 세웠다...여자 품새 금메달, 2연패 성공

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[스포츠조선 이현석 기자]정하은(용인특례시청)이 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 한국 태권도 첫 금메달을 책임졌다.

정하은은 1일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 대회 태권도 품새 여자 개인전 결선에서 공인 품새와 자유 품새 평균 9.3100점을 받아 8명 가운데 1위, 금메달을 목에 걸었다. 한국 여자 품새는 2023년 열린 항저우 대회 차예은에 이어 여자 개인전 2회 연속 우승에 성공했다.

토너먼트 방식으로 치러졌던 항저우 대회와 달리 이번 대회 품새는 점수로 다음 라운드 진출자를 가리는 컷오프 방식으로 바뀌었다. 남녀 모두 준결승 두 조에서 상위 4명씩 총 8명이 결선에 올라 공인 품새와 자유 품새를 한 차례씩 펼쳤고, 두 점수의 평균으로 메달 색깔을 가렸다.

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정하은은 결선에서 공인 품새 지태에서 정확도 3.700점과 표현력 5.620점을 합쳐 9.320점을 받았다. 음악에 맞춰 동작을 펼치는 자유 품새에서는 뒤로 공중회전 하는 동작으로 시작했다. 5가지 필수 기술을 선보인 정하은은 음악의 템포가 빨라지자 앞차기와 돌려차기, 뒤후려차기 등 연속 발차기를 펼쳤다. 텀블링 후 착지로 경연을 마무리하며 기술력 5.560점과 연출력 3.740점을 합쳐 9.400점을 따냈다.

정하은은 8살 때 처음 태권도를 시작했다. 고등학교 2학년 전국 품새대회에 입상하며 본격적으로 선수로서 활약했다. 2024년 세계품새선수권 복식전 금메달과 지난해 라인·루르 하계세계대학경기대회 개인전 은메달로 기량을 인정받았다. 생애 첫 아시안게임에서는 금메달을 따내는 쾌거까지 이뤘다.

정하은은 이미 결선까지 여정에서 이미 압도적인 모습을 보여줬다. 준셜선에서 공인 품새와 자유 품새 평균 8.930점을 받아 조 1위로 결선행을 확정했다. 당시 공인 품새 고려로 치른 1경기에서 정확도 3.600점과 표현력 5.420점을 합쳐 9.020점을 따낸 정하은은 음악에 맞춰 동작을 펼치는 자유 품새에서도 기술력 5.280점, 연출력 3.560점으로 8.840점을 기록했다. 2위 티따리 깨우올란와수(태국·8.720점)를 평균 점수에서 0.210점 차로 앞섰다. 결선에서도 압도적인 모습을 보여주며 금메달을 따내 미소를 지었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com