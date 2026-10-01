'日 대충격' 유도판 수아레즈 등장했다고?…"왼팔을 강하게 물었다"→실격패 선언 [나고야 LIVE]

탕징. 사진제공=국제유도연맹

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 탈락 사유. '유도의 정신을 위반했다.'

일본 '더 다이제스트'는 1일 '32년 만에 일본 안방에서 열리고 있는 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 종목 2일 차 경기가 아이치 국제아레나에서 진행 중인 가운데, 여자 70kg급 8강전에서 마에다 린이 중국의 탕징에게 왼팔을 물리는 초유의 사태가 발생했다'고 전했다.

매체는 '결국 탕징의 반칙패가 선언되며 마에다의 4강 진출이 확정됐다. 그러나 몹시 뒷맛이 씁쓸한 결말이었다'고 덧붙였다.

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매체는 '그야말로 전대미문의 반칙이다. 마에다와 8강에서 맞붙은 중국의 탕징은 경기 초반 팽팽한 탐색전을 벌이며 좀처럼 돌파구를 찾지 못했다'라며 '중반 무렵 그라운드 기술인 굳히기 과정에서 두 선수가 뒤엉켰고, 마에다의 굳히기에서 빠져나오려던 탕징이 그녀의 왼팔을 강하게 물어버렸다'고 했다.

매체는 '마에다는 팔을 물리자마자 곧바로 심판에게 피해 사실을 강하게 어필했다. 그는 매트 밖으로 나가 상황을 설명했고, 국제 중계 리플레이 화면에도 탕징이 팔을 무는 것으로 추정되는 장면이 고스란히 송출됐다'고 조명했다.

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심판진이 합의 판정을 진행했고, 주심은 탕징에게 즉각 반칙패를 선언했다.

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중국은 납득할 수 없다는 반응. 매체에 따르면 판정을 들은 중국 선수는 "도대체 왜 그러느냐", "실수로 입에 닿았을 뿐이다"라며 억울하다는 뜻을 전했다. 결과는 번복되지 않았다.

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매체는 '결국 탕징은 마지못해 억지로 악수를 나눈 뒤 씁쓸하게 매트를 떠났다'고 짚었다. 탕징은 16강전에서 라오스의 알라바마 남팁 슬레이만을 잡고 8강에 진출했지만, 불명예스럽게 개인전을 마치게 됐다.

마지막으로 매체는 '한편, 대회 공식 결과 페이지에는 마에다 린이 1분 12초 만에 한판승을 거뒀다는 기록과 함께 반칙패(Hansoku-make) 처리 결과만 명시되어 있었다. 구체적인 반칙 사유는 따로 기재되지 않았다'고 했다. 다만, 패배 사유에 '유도 정신 위반'이라는 코멘트는 있었다.

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나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com