'일장기 대신 태극기' 열도에 꽂았다! 허미미, 생애 첫 AG 금메달 획득→韓 유도 대회 첫 금메달 [속보]

허미미, 여자 -57kg급 '결승 진출' (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 4강. 한국 허미미가 우즈베키스탄 슈쿠르존 아미노바를 상대로 승리한 후 기뻐하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 자신이 태어나고 자란 일본에 '애국가'를 울려퍼지게 했다. 허미미(24·경북체육회)가 첫 아시안게임 금메달을 품었다.

허미미는 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 57kg급 결승전에서 몽골의 아리운자야 테르비쉬를 상대로 유효승을 따냈다.

허미미는 한국인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 '재일교포'다. 복수국적자였지만, 2021년 '한국 선수로 뛰는 모습을 보고 싶다'는 할머니의 유언에 따라 한국 국적을 택했다.

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2024년 파리올림픽을 앞두고는 독립운동가 허석 선생의 5대손인 것이 알려지기도 했다. 허미미는 파리올림픽에서 은메달을 목에 걸었다.

한국 허미미, 여자 -57kg급 8강 진출 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 31일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 16강. 한국 허미미가 필리핀 조에마리 하트 라파엘을 상대하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

아시안게임 첫 금메달을 노린 허미미는 '한판승' 행진을 이어갔다. 16강에서 필리핀의 조마리 하트 라파엘을 상대로 28초 만에 한판승을 거뒀다. 8강에서는 타오위잉(중국)을 만나 1분 30초 만에 한판승을 거뒀다.

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4강전에서 우즈베키스탄의 슈쿠르존 아미노바를 상대로 다소 어렵게 경기를 풀어갔지만. 3지도를 이끌어내며 반칙 승리를 얻어냈다.

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결승전에 진출한 허미미는 시작부터 유효를 따내면서 유리한 고지를 점했다. 2분55초에 지도를 받았지만, 승리를 잡는 데 성공했다.

한국 이준환, 남자 -81kg급 결승 진출 실패 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 -81kg급 4강. 한국 이준환이 일본 일본 후지와라 소타로가에게 패한 후 경기장을 나서고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

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한편, 허미미와 함께 금메달이 유력했던 이준환은 4강전에서 일본의 후지와라 소타로를 만나 아쉬움을 삼켰다. 이준환은 81kg 16강전에서 라오스의 술리사이 사야산을 상대로 44초 만에 한판승을 이끌어냈다. 8강전에서 리궉윙을 절반승으로 제압하며 4강에 진출했다. 4강전에서 연장전(골든스코어)까지 가는 혈전을 펼쳤지만, 4분18초에 절반을 허용하면서 금메달 획득이 불발됐다.

8강전에서 첫 경기를 맞이한 63㎏급 김지수도 메달 추가를 노리고 있다. 카자흐스탄의 율로바 에스미굴에게 지면서 패자부활전으로 향한 김지수는 중국의 장원을 상대로 한판승을 거뒀다.

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남자 73㎏급 안재홍은 메달이 불발됐다. 16강전에서 키르기스스탄의 누르무함메드 바키르디노에게 유효를 얻어내면서 승리했다. 8강전부터 아쉬움을 삼켰다. 우즈베키스탄의 샤흐람 아하도프에게 절반 패배를 당하면서 패자부활전으로 향하게 됐다. 그러나 엔흐둘 르하마(몽골)에게 절반 패배를 했다.

여자 70㎏급 김혜미는 8강 진출에 실패하며 좌절을 맛봤다. 김혜미는 북한의 문송희를 상대로 지도 3개를 받으면서 반칙패를 당했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com