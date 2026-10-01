'왕기춘 잡고→한국서 금 2연패' 국대 코치 아시안게임 도중 충격 발표, 日 미녀 국대 출신과 이혼..."인생에 참 일이 많다"

한국 유도 간판 왕기춘이15일 화궁 체육관에서 열린 2010 광저우아시안게임 -73kg 결승전에서 일본의 아키모토 히로유키에게 연장전에서 유료를 빼앗기고 있다. 왕기춘은 아쉽게 은메달에 머물렀다. 광저우(중국)=조병관 기자 rainmaker@sportschosun.com

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[스포츠조선 김대식 기자]아시안게임 대회 도중 이혼을 발표한 레전드가 있어 화제다.

현 일본 유도 국가대표팀 코치이자 남자 73kg급 전 세계챔피언인 아키모토 히로유키가 배구 여자 전 국가대표 오토모 아이와 이혼했다고 밝혔다.

일본 매체 니칸스포츠는 1일 아키모토가 자신의 인스타그램 스토리를 통해 이혼 사실을 직접 알렸다고 보도했다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 유도 경기가 전날인 9월 30일 막 시작된 시점이다.

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아키모토는 "아시안게임 중이고, 세계선수권 전이라는 타이밍이지만'이라며 운을 뗐다. 이어 '여러 곳에서 문의를 받고 있기에 저로서도 직접 밝힌다. 개인적인 일이지만, 이번에 이혼하게 되었다"라고 전했다.

그는 "평소 응원과 지원을 보내주시는 여러분께 갑작스러운 발표로 놀라게 해 드리고 또 소란을 피워 죄송하다"라고 사과했다. 그러면서 "앞으로도 나답게, 밝고, 즐겁고, 활기차게! 그리고 무엇보다 아이들의 웃음을 소중히 여기며 힘내고 싶습니다. 40세, 인생 참 여러 가지 일이 있다"라며 울고 웃는 이모티콘을 덧붙였다. 끝으로 "또다시 새로운 마음으로 정진해 나가겠다! 앞으로도 잘 부탁드린다"라고 마음을 다잡았다.

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부인인 오토모 역시 앞서 SNS를 통해 "2026년을 맞이하고 얼마 지나지 않아 이혼했다. 그동안 많이 고민하고 생각하여 이 결론에 이르렀다"라고 밝했다. 또 "여러 의견과 억측이 있으리라 생각하지만 진실을 아는 사람은 극히 일부에 불과하다"라며 의미심장한 글을 남겼다. 다만 "아이들에 대해서는 앞으로도 전 남편과 서로 협력하며 지지해 나가고 싶다"고 밝혔다.

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오토모는 2006년 1월 비치발리볼 선수 야마모토 다쓰오와 결혼해 현재 배구 일본 대표로 활약 중인 장녀 아키모토 미쿠(20)를 얻었으나, 2012년 3월 이혼했다. 이후 2013년 8월 아키모토와 재혼해 슬하에 3명의 자녀를 뒀다.

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아키모토는 남자 73kg급 일인자로 2010년 세계선수권대회에서 우승했다. 아시안게임에서도 같은 해 광저우 대회와 2014년 인천 대회에서 2연패를 달성했다. 니칸스포츠는 한국 땅에서 금메달 2연패를 달성한 일본 선수이자 현 국가대표 코치가 대회 도중 이혼을 발표했다며 일본 유도계에 충격을 주고 있다고 전했다.