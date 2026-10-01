'한국은 은메달도 없는데' 또또또 중국 세상, 금메달 무려 17개...11연패 아시아 최강 입증

사진캡쳐=시나스포츠

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[스포츠조선 김대식 기자]육상에서 중국을 넘어설 수 있는 아시아 국가가 나올 수는 있을까.

중국 매체 시나스포츠는 '금메달 17개, 은메달 14개, 동메달 8개까지, 총 39개의 메달. 중국 육상 대표팀이 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서의 7일간의 레이스에서 훌륭한 성적표를 제출하며, 1986년부터 이어진 아시안게임 육상 금메달 순위 11연패를 달성했다'며 자화자찬했다.

중국은 마지막 경기일에 금메달 3개, 은메달 2개, 동메달 2개를 보태 개최국 일본을 제치고 금메달과 메달 순위 모두 1위를 차지했다. 육상 전체 2위를 달성한 일본은 금메달 10개, 은메달 12개, 동메달 10개를 차지했다. 일본의 성장도 눈에 띄었지만 중국이 여전히 압도적이었다.

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매체는 이를 두고 2028년 LA 올림픽 준비를 위한 '탄탄한 기반'을 다졌다고 평가했다. 1986년부터 이어진 연속 1위 기록이며, 지난 28년 이래 역대 원정 아시안게임 최고 성적이라고 덧붙였다. 이어 이번 '신구 조화' 로 젊은 인재들의 성장과 베테랑들의 안정감을 보여줬다고 강조했다.

중국은 이번 대회에서 육상의 미래 스타를 발굴했다. 올해 12월 만 18세가 되는 천위제는 100m 대회 신기록 우승, 200m 은메달, 여자 4x100m 계주와 혼성 4x100m 계주 금메달로 데뷔전에서 3관왕에 올랐다. 매체는 '아시안게임 데뷔전에서 '3관왕'을 달성한 그는 출발선에 설 때마다 언제나 우승 후보 1순위'라고 치켜세웠다.

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이어 '20세 천위안장은 남자 110m 허들에서 8년 만에 중국에 금메달을 되찾아왔다. '아시아 110m 허들 최강자' 타쿠무 라키드가 경기 전 도발했지만, 천위안장은 더욱 안정적인 경기 운영으로 맞섰다'고 전했다.

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시나스포츠는 중국 육상의 세대교체가 '간헐적인 돌파'에서 '전면적 폭발' 단계로 진입했다고 짚었다. 단거리, 허들, 투척 등 전통적인 아시아 강세 종목에서 세대교체가 성공적으로 이뤄졌다는 것이다. 매체는 승부의 세계에 영원한 승자는 없는 만큼 대회가 끝날 때마다 새로운 경쟁의 막이 오른다고도 했다.

동메달 획득, 환호하는 남자 400m 계주팀 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결선에서 동메달을 획득한 대한민국 대표팀이 기뻐하고 있다. 2026.9.28 mon@yna.co.kr(끝)

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한편 한국 육상은 이번 대회에서 미래세대의 성장을 확인하며 동메달 3개를 따냈지만 두 대회 연속 은메달을 획득하지 못하는 아쉬움도 보였다.