'와' 韓 유도 메달 또 나왔다…허미미 金 이어 이준환, 이란 잡고 동메달 [속보]

한국 이준환, 남자 -81kg급 준결승 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 -81kg급 4강. 한국 이준환이 일본 일본 후지와라 소타로를 상대하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 한국 유도에 또 하나의 메달이 탄생했다.

이준환(24·포항시청)은 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 남자 81㎏급 동메달 결정전에서 이란의 엘리야스 파르히즈가를 한판으로 이겼다.

이번 대회 강력한 우승 후보였지만, 4강에서 아쉬움 고배를 마셨다. 4강전에서 일본의 후지와라 소타로를 만난 이준환은 연장전(골든스코어) 4분18초에 절반을 허용하면서 결승 진출이 좌절됐다.

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2분11초에 상대가 먼저 지도를 받았고, 2분41초에 나란히 지도를 받았다. 파르히즈가의 공세에서 아찔한 장면이 몇 차례 나오기는 했지만, 잘 버텨내면서 연장으로 승부를 끌고갔다.

연장 1분7초에 한판승을 거두면서 메달을 품게 됐다.

김지수, 여자 -63kg급 동메달 결정전 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -63kg급 동메달 결정전. 한국 김지수가 몽골 엥흐리일렌 르하그바토고오를 상대하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

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한편, 여자 63㎏급 동메달결정전에 나선 김지수(22·경북체육회)는 몽골의 엔흐리일렌 르학바토고에게 한판패를 당했다.

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8강전에서 첫 경기를 시작한 김지수는 카자흐스탄의 율로바 에스미굴에게 지면서 패자부활전으로 향하게 됐다. 그러나 중국의 장원을 상대로 한판승을 거두면서 동메달 결정전 무대를 밟았다.

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1분21초에 상대의 첫 지도를 안겼지만, 쉽사리 유효 이상을 뽑아내지 못했다. 결국 연장전(골든스코어)에서 한판패를 당하면서 아쉬움을 삼켰다.

여자 57kg급 결승전에서는 허미미가 몽골의 테르비쉬 아리운자야를 상대로 승리를 거두며 이번 대회 첫 유도 금메달을 품었다.

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나고야=이종서기자 bellstop@sportschosun.com