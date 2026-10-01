아직도 조롱,악플로 고통받는 MMA대표팀. "허위사실 명예훼손 법적 대응하겠다"

아시안게임 MMA 대표팀 최은석 윤태영 이보미(왼쪽부터)가 기념촬영을 했다.

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[스포츠조선 권인하 기자]여전히 고개를 숙이고 죄송하다는 말만 했다. 목표했던 성적을 거두지 못했다는 죄책감.

그런데 근거없는 악플까지 받고 있다. 아시안게임에 처음으로 정식 종목으로 채택돼 처음으로 결성된 한국 MMA 대표팀은 경기가 끝난지 열흘이 지났지만 여전히 고통을 받고 있었다.

아이치-나고야 아시안게임 MMA 국가대표 선수단 해단식 및 기자간담회가 1일 열렸다. 동메달을 획득해 아시안게임 첫 메달리스트인 이보미(27)와 윤태영(30) 최은석(20) 등 3명의 대표 선수와 김금천 감독과 권아솔 수석코치, 한국MMA총협회 관계자들이 참석했다.

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선수들에게 여러 질문과 대답이 오갔고, 농담도 주고 받으며 밝은 분위기 속에 기자 간담회가 진행됐다. 황일영 아시안게임 MMA 대표팀 단장은 3명에게 격려금을 따로 준비하기도 했다.

그러나 마지막으로 소감을 말하는 자리에서 분위기가 어두워졌다. 8강전에서 탈락한 최은석과 윤태영은 둘 다 "죄송하다"며 연신 고개를 숙였다.

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동메달을 딴 이보미 조차 "원래 목표였던 금메달을 안겨드리지 못해서 국민 여러분께 정말 죄송하다"라고 했다. 그러면서 "(최)은석이가 어린 나이인데도 악플러들의 무차별적인 모욕과 조롱을 많이 견뎌냈다. 나라를 위해 시합을 뛰었는데 은석이에게 너무 큰 상처가 된 것 같다. 앞으로는 나쁜 말보다는 응원을 많이 해주시길 바란다"라고 했다.

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김 감독은 "선수들보다 모든 책망은 저에게 해주십사라고 여러 번 말씀을 드렸다"라고 운을 뗀 뒤 "회장님과 코치진들이 사비로 선수들 훈련시켰다. 선수들이 피땀흘려서 국가대표라는 타이틀을 갖고 경기를 뛰고 돌아왔다. 못해서 받는 비난이나 책망은 얼마든지 받을 수 있지만 허위사실로 인한 명예훼손은 자제를 해주기를 부탁드린다"고 말했다.

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이어 "다음 아시안게임 선수단이 똑같은 일을 겪지 않게 하기 위해서 법적 대응을 강경하게 할 생각이다"라고 한 김 감독은 "아마추어 MMA와 프로 MMA는 룰 자체가 다르고, 환경이 다르다. 그 환경 속에서 몇 년 간 열심히 준비해야 성적이 나오는 스포츠다. 훈련에만 전념할 수 있게 많이 도와 달라. 응원해 주시고 걱정해 주신 팬 분들, 국민 여러분께 감사하면서 죄송하다"고 말했다.

한국은 이번 대회에 아시아MMA협회 공식 국제대회에 출전해 포인트를 얻은 최은석(남자 모던 71㎏)과 이보미(여자 모던 54㎏) 윤태영(남자 트래디셔널 77㎏) 등 3명이 출전 자격을 얻어 나고야로 향했고, 동메달로 첫 메달을 수확했다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com