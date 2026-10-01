"금메달, 돌아가신 할머니께 바쳐야죠"…열도에 울려퍼진 애국가, 할머니 유언이 만든 '금빛 미소' [나고야 현장]

허미미, 금빛 미소 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 시상식. 금메달을 획득한 한국 허미미가 환하게 웃고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

허미미, 금메달 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 결승전. 한국 허미미가 몽골 아리운자야 테르비시를 상대로 금메달을 획득한 후 기뻐하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] "할머니께 가져다 드려야죠."

허미미는 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 57kg급 결승전에서 몽골의 아리운자야 테르비쉬를 상대로 유효승을 따냈다.

허미미는 한국인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 '재일교포'다.

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허미미가 '태극마크'를 달기까지는 할머니의 영향이 크다. 2021년 '한국 선수로 뛰는 모습을 보고 싶다'는 할머니의 유언에 따라 한국 국적을 택했다.

허미미의 집안 자체가 한국에 대한 의미가 남다르다. 2024년 파리올림픽을 앞두고는 독립운동가 허석 선생의 5대손인 것이 알려지기도 했다. 허미미는 파리올림픽에서 은메달을 품었다.

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16강과 8강에서 모두 한판승을 거둔 허미미는 4강전에서 상대의 3지도로 반칙승을 거뒀다.

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대망의 결승전. 2007년생의 '몽골 유도 신성' 테르비쉬와 치열한 접전을 펼쳤다. 시작부터 유효를 따내면서 유리하게 시작했지만, 쉽사리 한판을 이끌어내지 못했다. 그러나 허미미 역시 잘 버텨내면서 시간을 보냈고, 결국 유효승으로 금메달을 목에 걸게 됐다.

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경기를 마친 뒤 "그동안 너무 힘들었는데 좋은 결과가 나왔다. 정말 기쁘다"라며 "정말 부담이 됐다. 올림픽 끝나고 기대도 많이 하셔서 기쁜 일이지만 부담이 되기도 했다. 항상 연락해주시는 분이 '금메달 안 따도 되니 다치지 마라'고 해주셔서 마음 편하게 경기를 한 것 같다"고 했다.

결승 경기 펼치는 허미미 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 결승전. 한국 허미미가 몽골 아리운자야 테르비시를 상대하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

초반 득점은 오히려 시간을 더욱 체감하게 했다. 허미미는 "초반에 점수를 딴 경험이 없어서 시간을 보니 3분50초 정도가 남았더라. 그래서 '어떡하냐' 하면서 열심히 했던 것 같다"고 말했다.

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지난해 3월 어깨 수술을 했던 허미미는 라인루르 하계유니버시아드와 아부다비 그랜드슬램 1위를 차지하며 부활을 선언했다. 그리고 아시안게임 금메달까지 따면서 기량을 완벽하게 증명했다. 허미미는 수술 후 시간에 대해 "아직 많이 살지는 않았지만, 인생에서 가장 힘든 시간이었던 것 같다. 많이 기대해주시는데 '내가 다시 올라갈 수 있을까'라는 걱정을 많이 했다. 그런데 이렇게 큰 대회에서 메달을 딸 수 있어서 정말 좋았다"라며 "아시안게임 준비 기간이 길었다. 3개월 정도하는데 그 전 대회가 몽골대회였는데 메달도 못 따고 성적이 좋지 않았다. 감독님도 많이 도와주셔서 오늘 행복할 수 있었다"고 했다.

이어 "1년만에 금메달을 땄다. 수술도 하고 컨디션이나 이런 게 좋지는 않았다. 대회가 걱정이 많이 됐다. 정성숙 감독님께서 엄청 많이 도와주셔서 금메달을 딸 수 있었던 것 같다. 또 옆에서 안아주셔서 좋았다. '엄청 잘했다'고 해주시는데 감독님도 우셨던 것 같다"고 했다.

허미미 금메달 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 결승전. 몽골 아리운자야 테르비시를 상대로 승리하고 금메달을 따낸 허미미가 기뻐하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

금메달을 돌아가신 할머니께 바치겠다고 한 허미미는 "감사하다는 말씀을 드리고 싶다. 그 말씀이 없으셨다면 내가 한국에 와서 했을까라는 생각이 든다. 행복해서 정말 감사하다는 말씀드리고 싶다"고 말했다.

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다음 시선은 2028년 LA 올림픽이다. 허미미는 "당연히 올림픽 금메달이 목표다. 단체전도 금메달을 딸 수 있을 것이라고 생각한다. 조금 더 열심히 하겠다"고 했다.

허미미의 금메달로 나고야에는 애국가가 울려퍼지게 됐다. 허미미에게 또 하나의 목표는 애국가 외우기였다. 허미미는 "애국가 1절은 다 따라할 수 있다. 오늘 불러야 했다"라며 "뜻이 어렵긴 했는데 검색하면서 했다"라며 "인터뷰를 많이해주셔서 한국어도 많이 늘었다"고 미소를 지었다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com