'극적 포디움 등극!' 스포츠클라이밍 서채현, 2연속 아시안게임 메달 획득 '볼더링 동메달'

아쉬운 서채현 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 1일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 볼더링 결승전. 대한민국 서채현이 4번 과제에 실패하고 있다. 2026.10.1 dwise@yna.co.kr(끝)

서채현,두번째 과제도 성공 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 1일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 볼더링 결승전. 대한민국 서채현이 두번째 과제를 풀고 있다. 2026.10.1 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 스포츠클라이밍의 '간판' 서채현이 두 대회 연속 아시안게임 포디움에 올랐다.

서채현은 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 볼더링 결승에서 70점을 기록했다. 중국의 뤄즈루와 최종 점수에서 동률을 이뤘지만, 이전 라운드 성적을 비교하는 규정에 따라 서채현이 극적으로 동메달을 목에 걸었다. 서채현은 전날 열린 준결승에서 '100점 만점'을 기록하며 전체 1위를 기록했다.

그는 2023년 열린 항저우 대회 당시 콤바인(볼더링+리드) 종목에 출전했다. 결승전이 폭우로 갑작스럽게 취소되면서 예선과 준결승 성적에 따라 은메달을 획득했었다. 그는 이날 동메달을 묶어 두 대회 연속 시상대에 올랐다. 서채현은 이제 '주종목' 리드에서 생애 첫 아시안게임 금메달에 도전한다. 그는 현재 리드 세계랭킹 2위, 볼더링에서는 22위에 자리하고 있다.

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아쉬운 서채현 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 1일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 볼더링 결승전. 대한민국 서채현이 3번 과제에 실패하고 있다. 2026.10.1 dwise@yna.co.kr(끝)

서채현의 도전 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 1일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 볼더링 결승전. 대한민국 서채현이 과제를 풀고 있다. 2026.10.1 dwise@yna.co.kr(끝)

볼더링은 4∼5ｍ 안팎의 암벽에 설치된 다양한 인공 구조물을 로프 등의 안전 장비 없이 오르는 종목이다. 항저우 대회까지는 리드 종목과 성적을 합산하는 콤바인 방식으로 치러졌다. 이번 대회부터 두 종목이 분리돼 처음으로 단일 메달을 놓고 겨뤘다.

이날 서채현은 1, 2번째 과제를 단 한 번의 실패 없이 첫 시도에 완등했다. 단숨에 50점을 쌓았다. 하지만 3번째 과제에서 최종 홀드(톱)를 잡지 못했다. 다만, 부분 점수가 주어지는 '존'(Zone) 홀드를 확보해 10점을 추가했다. 메달의 향방은 마지막 4번째 과제에서 정해졌다. 서채현은 마지막 과제에서도 존 홀드만 확보했다. 결국 완등에 실패한 서채현은 누적 점수에서 장웨퉁(중국)과 모리 아이(일본) 밀려 최종 3위에 머물렀다. 장웨퉁은 이날 3개를 완벽하게 완등해 85점을 얻었다. 모리는 3번째 과제에서 두 번 추락해 84.8을 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com