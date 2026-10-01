이것이 종주국 파워! 숨참던 태권도, 첫 날부터 金2개 수확...남녀 품새 싹쓸이 '2연패+3연패'

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]대한민국 선수단의 목표 금메달 40개 달성의 키를 쥔 태권도가 첫날부터 두 개의 금메달을 쓸어 담았다.

품새가 금빛 문을 열었다. '여자 품새의 간판' 정하은(용인특례시청)은 1일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 태권도 품새 여자 개인전 결승에서 공인 품새와 자유 품새 평균 9.3100점을 받아 8명 가운데 1위를 차지했다. '남자 품새 에이스' 윤규성(제2군단사령부)도 남자 개인전 결승에서 공인 품새와 자유 품새 평균 9.3800점으로 정상에 올랐다. 이번 금메달로 여자는 2회, 남자는 개인전 3회 연속 우승을 달성했다.

정하은은 공인 품새 지태에서 정확도 3.700점과 표현력 5.620점을 합쳐 9.320점을 받았다. 음악에 맞춰 동작을 펼치는 자유 품새에서는 기술력 5.560점과 연출력 3.740점을 합쳐 9.400점을 따냈다. 도복 왼쪽에 부착된 태극기를 향해 하트 세리머니를 펼치며 입장한 정하은은 공인 품새 지태에서 절도 있는 동작을 선보였다. 동작 하나하나를 정확하게 끊어내며 관중의 함성을 끌어냈다. 이어진 자유 품새는 뒤로 공중회전 하는 동작으로 시작했다. 5가지 필수 기술을 선보인 그는 음악의 템포가 빨라지자, 앞차기와 돌려차기, 뒤후려차기 등 연속 발차기를 펼쳤다. 마지막에는 텀블링한 뒤 안정적으로 착지하며 경연을 마무리했다.

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윤규성은 공인 품새 태극 7장에서는 정확도 3.680점과 표현력 5.660점을 합쳐 9.340점을 받았다. 자유 품새에서는 기술력 5.680점과 연출력 3.740점으로 9.420점을 따내 두 부문 모두 최고점을 기록했다.

윤규성은 공인 품새에서 동작 하나하나를 절도 있게 끊어내며 힘찬 기합으로 경연을 마쳤다. 자유 품새에서는 빠른 템포의 음악에 맞춰 5가지 필수 기술을 차례로 선보였다. 템포가 느려지자 옆으로 공중회전을 하며 연속 발차기를 펼쳤고, 기합을 넣은 뒤 연속 텀블링에 이은 칼재비 동작으로 경연을 마무리했다.

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이번 대회부터 경기 방식은 맞대결 토너먼트에서 컷오프로 바뀌었다. 개인전별로 출전 선수를 두 조로 나눠 공인 품새와 자유 품새 합산 점수로 각 조 상위 4명을 가렸다. 공인 품새를 마친 뒤 약 1분만 쉬고 자유 품새를 펼쳐야 해 체력의 중요성도 커졌다. 체력에 많은 공을 들인 두 선수는 자유 품새에서 상대를 압도하며 금메달을 품었다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com