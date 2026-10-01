'아시안게임 메달 2개 땄어도' 어쩔 수 없는 '중3'...강연서 "오빠 소리는 제덕오빠까지, 엄마 짜능내서 미안해"

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[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]"엄마, 짜증 참아줘서 고마워."

'중3 궁사' 강연서(성사중)의 미소였다. 강연서는 1일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 여자 개인 3-4위전에서 박정윤(창원시청)을 145대143으로 제압했다. 강연서는 단체전에 이어 개인전에서도 동메달을 획득했다.

강연서는 이번 대회에서 역사를 썼다. 2011년 11월 1일생인 강연서는 최연소 국가대표 타이틀을 거머쥐며 아시안게임에 나섰다. 만 17세에 도쿄올림픽에 나섰던 남자 리커브의 김제덕의 기록을 3년이나 앞당겼다.

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그냥 출전한게 아니다. 역대 한국 양궁 최연소 메달리스트로도 이름을 새겼다. 박정윤-박예린(한국체대)과 함께 나선 여자 단체전에서 대만을 잡고 동메달을 목에 걸었다.

개인전에서는 더욱 빛났다. 32강전과 16강전에서 연달아 150점 만점을 쏘며 아시안게임 신기록까지 세웠다. 16강 상대는 항저우 대회에서 3관왕이었던 당대 최강' 죠티 수레카 벤남(인도)이었다.

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8강에서 무난히 승리했지만, 4강에서 아쉽게 패한 강연서의 3-4위전 상대는 '언니' 박정윤이었다. 박정윤은 강연서의 '롤모델'이라 더 특별했다. 강연서는 "이날 경기에 나서기 전에 정윤 언니가 '지금까지 잘 쐈고, 만점 두번 쏘고 올라온 선수니까 무조건 금메달 딸거다'고 응원해줬다"고 했다. 이어 "동메달 결정전 후 언니가 많이 축하해줬다. 이제 남은 선발전 잘해서 언니랑 또 다시 훈련 같이 하고 싶다"고 했다.

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강연서는 이번 대회 최연소 참가자다. 호칭을 부르는 것 조차 쉽지 않다. 강연서는 "솔직히 여자 선수들은 다 언니라고 부른다. 하지만 남자 선수들한테 오빠라고 부르기는 힘들더라. 김제덕 오빠까지는 오빠"라고 웃었다. 그럼에도 첫 아시안게임에서 2개의 메달을 따는 사고를 쳤다. 친구들의 반응은 뜨거웠다. 강연서는 "단체전 메달을 따고 연락 많이 안하던 친구들한테도 연락이 왔다. 너무 고맙다. 내가 뭘 해냈구나 라는 생각이 들어서 좋았다"고 했다.

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강연서는 이번 아시안게임을 통해 성장한 모습이었다. 그는 "아시안게임 전에는 조금만 점수가 안나와도 더 예민해지고 짜증이 났다. 아시안게임이 끝나니까 조금 더 재밌게 쏴보고 싶다는 생각이 들었다"고 했다. 2년 뒤 올림픽도 꿈꾸기 시작했다. 강연서는 "올림픽 나가고 싶다. 이제 2년 남았으니까 열심히 준비하도록 하겠다"고 했다. 아직 엄마 품이 더 익숙한 나이, 마지막에 생각난 것도 엄마였다. "엄마, 나 시합 때 항상 응원하러 해외까지 와주고, 항상 짜증내도 아시안게임까지 참아줘서 너무 고마워,"

오카자키=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com