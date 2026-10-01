일본에 이어 대만까지 관심폭발! '아이돌급 외모' 미녀 궁사 박정윤, 첫 아시안게임서 세계신+메달 2개까지 만점 활약..."어떤 관심이든 감사, 스스로에 대한 믿음 생긴 대회"

사진캡처=박정윤 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]'미녀 궁사' 박정윤(창원시청)을 향한 아시아의 관심이 뜨겁다.

대만 CTS 뉴스는 1일 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 출전한 한국 양궁 컴파운드의 박정윤을 조명했다. 패션업계에서 일했던 이력이 있는 데다 뛰어난 외모와 경기력까지 갖춘 박정윤의 이력을 전했다. 이에 앞서 일본 언론도 박정윤에 대한 관심을 전했다.

박정윤은 커리어 첫 아시안게임을 마무리했다. 박정윤은 1일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 여자 개인 3-4위전에서 '중3 궁사' 강연서을 143대145로 패했다. 앞서 혼성 단체전에서 은메달, 여자 단체전에서 동메달을 목에 걸었던 박정윤은 개인전 금메달을 목표로 했지만 노메달에 그쳤다.

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컴파운드는 활 양쪽 끝에 도르래를 달고 조준경을 통해 과녁을 향해 더 위력 있고 정확하게 화살을 날리는 종목이며 리커브는 온전히 사람의 팔과 힘만으로 시위를 당기는 전통적인 활 사격 방식이경기 후 만난 박정윤은 "너무 아쉬운 마음밖에 없다. 시간을 돌리고 싶지만 그럴 수 없다는 걸 아니까, 앞으로 있을 시합에 더 초점을 맞춰서 준비하도록 하겠다"고 했다.

사진캡처=박정윤 SNS

특히 4강전이 아쉬웠다. 박정윤은 마지막에 10점만 쐈어도 슛오프까지 끌고 갈 수 있었지만, 전체적으로 부진한 경기로 결승행에 실패했다. 박정윤은 "사실 심리적인 영향이 좀 있었다. 스스로 바람에 약하다고 생각한다. 그게 단점이 됐다. 바람이 조금만 불어도 소극적으로 임한게 영향을 끼친 것 같다"고 했다.

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결승에서 집안 싸움을 기대했지만, 동메달 결정전에서 동생을 만났다. 박정윤은 "경기하기 전에 우리 꼭 결승에서 만나자고 했다. 오늘은 진짜 잘될 것만 같은 그런 느낌이었는데 그래도 동메달전에서 만나게 됐다. 조금 아쉬웠지만 들어가기 전에도 연서와 '우리 승패와 상관없이 진짜 멋있게 쏘고 나오자'고 했는데 아쉽게 됐다"고 했다. 이어 "연서는 활 쏜지 얼마 되지 않았는데 기량이 확 늘고 있다. 그게 옆에서 보인다. 재능도 있지만 노력이 엄청나다. 옆에서 많이 배우고 있다"고 했다.

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박정윤은 이번 대회를 통해 자신의 이름 석자를 알렸다. 외모로 주목도 받았다. 박정윤은 "그냥 격려해 주시고자 하시는 말씀이라는 거 잘 알고 있어서 진짜 어떤 관심이든 감사하게 생각하고 있다"고 했다. 그는 "인스타 팔로워도 조금 늘었다"며 웃었다. 이어 "얼마인지는 모르겠다. 신경쓰일까봐 대회 중에는 기사도 잘 안봤다"고 했다.

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박정윤은 특이한 이력의 선수다. 초등학교 때 양궁 선수로 활동했다. 하지만 당시 진로 고민 등을 이유로 운동을 그만뒀다. 이후 직장 생활을 했지만, 다시 활을 쏘고 싶은 마음속 깊이 남아 있었다. 성인이 돼 동호인으로 양궁을 다시 시작했고, 성적이 점차 좋아지면서 다시 선수의 길에 들어섰다. 박정윤은 "다시 한다고 했을때 어머니가 너무 좋아하셨다. 처음에 할때도 그만두지 않고 계속했으면 좋겠다는 말씀을 많이 해줬었는데, 다시 시작한다고 하니까 너무 좋아하시더라. 이번 경기도 다 보시고 좋아하셨다"고 웃었다.

개인전 메달은 놓쳤지만, 박정윤에게는 잊을 수 없는 대회가 됐다. 그는 "사실 기대하시는 바에 좀 많이 못 미친 것 같아서 아쉬운 마음도 크다. 부족한 부분을 많이 느껴서, 이제 돌아가 내가 무엇을 해야할지 생각을 열심히 하고 있다"고 했다. 이어 "이런 큰 무대에서는 긴장도 하지 않고, 환경도 신경쓰지 않고 집중해야 하는데, 그러지 못했다. 오늘을 경험 삼아 잘해야 올림픽에서도 잘할 수 있을 것 같다. 오늘을 기억해 스스로에게 집중할 수 있도록 하려고 한다"고 했다.

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사진캡처=박정윤 SNS

아시안게임 경험은 큰 자산이 됐다. 박정윤은 "이렇게 큰 무대에서 뛸 수 있다는 것 자체가 진짜 감사한 경험이다. 실제로 양궁장에서 훈련을 많이 했지만 실전이랑 정말 많이 다르더라. 그래도 오르면 오를수록 좀 더 침착해지는 게 느껴졌고, 다음 번에 오르면 더 잘할 수 있을 것 같다는 그런 자신감도 생긴 것 같다. 스스로에 대한 믿음이 생긴 것 같다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com