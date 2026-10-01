경악! '유도판 핵이빨' 사태 발생, 中선수가 굳히기 들어간 日선수 깨물었다...日언론 '반칙패 인정안하고 패자부활전까지 거부' 황당

사진캡처=더다이제스트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]유도에서 충격적인 사건이 발생했다.

사건의 주인공은 중국의 탕징이다. 탕징은 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 마에다 린(일본)과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 70㎏급 8강전을 치렀다.

탕징은 마에다에 초반부터 고전했다. 당징은 좀처럼 돌파구를 찾지 못했다. 그러다 이내 굳히기에 걸렸다. 그때 사건이 벌어졌다. 마에다는 곧바로 일어난 후 소매를 걷어 보이며 심판에게 항의했다. 탕징이 왼쪽 팔을 물었다는 항의였다. 물린 자국이 선명하게 보였다.

Advertisement

경기는 중단됐고, 심판은 리플레이 영상을 확인했다. 중국 코치도 함께 영상을 지켜봤다. 결과는 탕징의 반칙패. 탕징은 탈락 후 패자부활전에 나설 수 있었지만 출전을 거부했다.

일본 더다이제스트는 '유도계에 수아레스가 등장했다'며 '전대미문의 반칙에 경기장 공기가 얼어붙었다'고 했다.

Advertisement

이어 '탕징은 반칙패 후 '왜?' ,'우연이 압에 닿았을 뿐'이라고 하는 표정을 보였다. 불만스럽게 악수를 나눈 후 경기장을 빠져 나왔다'고 했다. 이 매체는 '오피셜 결과에는 마에다의 한판승이라고 적혀 있지만, 구체적인 이유까지는 적혀 있지 않았다'고 전했다.

Advertisement

탕징은 믹스트존에서 "NO"라는 말만 하고 지나간 것으로 알려졌다. 더다이제스트는 '이유를 묻기 위해 믹스트존에서 여러차례 질문을 했지만, 대답은 선수의 자유'라고 했다.

Advertisement

한편, 마에다는 탕징의 반칙에도 흔들리지 않고 승승장구하며 금메달을 목에 걸었다. 카자흐스탄의 아즈하르 아스카트와의 결승전에서 한판승을 거뒀다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com