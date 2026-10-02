"대한민국 레슬링, 반드시 부활한다" 청소년스포츠한마당 레슬밴드가 쏘아올린 희망[靑運:청소년운동]

2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 참가 학생들이 한자리에 모여 손을 흔들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 올시즌 6개의 금메달을 휩쓴 여자레슬링 청소년 대표 청량중 김예은과 절친 강주미가 포즈를 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

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[스포츠조선 전영지 기자]"이 아이들을 보세요. 대한민국 레슬링은 반드시 부활합니다!" 2026년 아이치-나고야 아시안게임 개막을 앞둔 13일 서울 상명고에서 처음 열린 '레슬밴드' 청소년스포츠한마당, 진형균 대한레슬링협회 상임 부회장이 레슬링의 부활을 자신했다.

대한민국 레슬링은 한국 스포츠의 자존심이었다. 1976년 몬트리올올림픽, 양정모의 대한민국 사상 첫 금메달 역사를 시작으로 유인탁, 김원기, 한명우, 박장순, 안한봉, 심권호 등 투혼의 레슬러들이 세계를 제패했다. 1984년 LA부터 1992년 바르셀로나까지 3연속 올림픽 금메달을 수확했다. 2000년 시드니에선 심권호가 올림픽 2연패를 달성했다. 2004년 아테네올림픽 정지현의 금메달까지 레슬링은 한국 스포츠의 '효자 종목'이었다. 그러나 2012년 런던올림픽 김현우의 금메달 후 2016년 리우선 동메달 하나. 한국 레슬링은 긴 침체의 터널에 들어섰다. 그리고 아이치-나고야 아시안게임, 아이들의 웃음소리에서 새 희망이 감지됐다.

2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 참가 학생들이 경기를 펼치고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

대한체육회가 2019년부터 개최해 온 청소년스포츠한마당(이하 청스한)은 학생선수와 일반학생이 원팀으로 출전해 우정과 추억을 쌓는 대회다. 대한레슬링협회가 첫 도입한 2대2 레슬밴드 종목, 온몸에 7개의 밴드를 착용한 학생선수-일반학생의 원팀이 매트에 올랐다. 2분의 제한시간 내 상대 밴드는 떼어내고 내 밴드는 지키면서 상대 밴드를 더 많이 뗀 팀이 이기는 경기. '밴드 떼기' 전쟁, 승부의 열기가 뜨거웠다.

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2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 고척중 레슬링 선수 전동혁 학생이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

고척중 레슬러 전동혁은 "레슬링이 잡기 운동이다 보니 밴드를 뜯으면서 잡기와 순발력에 도움이 된다"고 했다.

2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 참가 학생들이 경기를 펼치고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 참가 학생들이 경기를 펼치고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 인천 산곡중 김채성(일반학생)-강진영(레슬링 학생선수)이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

같은 반 친구 (김)채성이와 함께 출전한 인천 산곡중 레슬러 강진영은 "레슬링이 얼마나 재밌는지 알려주고 싶어서 같이 나왔다. 일반 레슬링 대회만 나가다 밴드도 지키고 친구도 지키려다 보니 힘은 좀 들지만 밴드를 떼어낼 때 성취감이 대단하다. 친구와 우정도 돈독해지고 좋은 추억이 됐다"며 웃었다. 눈에 핏줄이 터질 만큼 몰입한 채성이는 "레슬링은 정말 좋은 스포츠다. 서로 몸을 부딪치다 보니 정신까지 맑아지는 기분"이라면서 "진영이의 '본업 모먼트'를 보니 진짜 멋지더라"며 찬사를 쏟아냈다.

2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 청량중 정가온(레슬링 학생선수)과 요셉(이집트 소년) 학생이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

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2라운드 강력한 우승후보 강진영-김채성 조를 꺾은 청량중 학생선수 정가온-'이집트 소년' 요셉 조의 협업 공격은 눈부셨다. 이집트 국적의 요셉이 초강력 피지컬로 기대 이상의 활약을 펼쳤다. 정가온은 "요셉이가 강렬한 눈빛으로 상대를 제압했다. 요셉이가 수비도 잘해줬고 협동 공격도 잘됐다"며 엄지를 치켜세웠다. 요셉은 "확실히 선수다 보니 (정가온의) 반응 속도가 빠르다. 팔이 바로바로 나가더라"고 화답했다.

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2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 참가 학생들이 경기를 펼치고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 올 시즌 6개의 금메달을 휩쓴 여자레슬링 청소년 국가대표 청량중 김예은(레슬링 학생선수)이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

열정 넘치는 여학생 레슬러들도 시선을 사로잡았다. 입문 1년 만에 금메달 6개를 쓸어담았다는 '청량중 에이스' 청소년 국가대표 김예은은 절친 강주미와 함께 했다. 강주미가 "생각보다 치열해서 걱정된다. 무섭다"고 하자 김예은은 "주미야, 걱정마! 내가 있잖아"라며 '국대 보디가드'를 자청했다. 김예은은 "금메달 6개를 땄지만 인터뷰는 처음 해본다. 더 열심히 해서 여자레슬링을 인기 스포츠로 만들겠다"며 눈을 반짝였다.

2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 국가대표 출신 정다운 레슬링 국제 상임심판이 포즈를 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

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국대 레전드들도 첫 '청스한' 현장을 함께 했다. 멘토 겸 일일코치로 나선 런던올림픽 금메달리스트 김현우는 "청스한처럼 좋은 행사가 더 많아지고 더 커졌으면 좋겠다. 언제든 필요하다면 달려가겠다"고 약속했다. 여자레슬링 국가대표 출신 정다운 국제 상임심판은 "남녀 학생들이 레슬밴드를 즐기는 모습을 보니 너무 뿌듯하다"고 했다. 치열한 승부 후 서로 포옹하고 악수를 하도록 심판들이 이끄는 모습도 인상적이었다. "치열하게 싸운 후 승자를 축하하고 패자를 위로하면서 페어플레이 정신을 배웠으면 좋겠다. 좋은 기분으로 돌아가서 다음에 또 기쁘게 참여하도록 하자는 뜻"이라고 했다.

2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 최시연 학교생활체육부 주무(왼쪽)와 소형석 학교생활체육부장이 함께 미소짓고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

소형석 대한체육회 학교생활체육부장은 "청스한은 일반학생의 스포츠 참여 기회를 넓히고, 학생선수의 자존감, 효능감을 높이는 가운데 서로에 대한 이해의 폭을 넓힐 수 있는 좋은 대회"라면서 "대한레슬링협회에서 '레슬밴드'라는 누구나 쉽게 할 수 있는 변형된 스포츠 모델을 올해 처음 도입했다. 레슬밴드를 통해서 레슬링 보급이 활성화되는 계기가 될 것"이라고 기대했다.

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2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 진형균 대한레슬링협회 상임부회장. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 김덕호 레슬링 국가대표 후보팀 감독이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

진형균 대한레슬링협회 상임 부회장은 "레슬밴드는 학교체육에서 시작한 뉴스포츠다. 레슬밴드로 레슬링에 흥미를 느끼고 즐기다 보면 훌륭한 선수도 많이 나올 것"이라고 기대했다. 김덕호 국가대표 후보팀 감독은 "청스한 레슬밴드는 인구감소 시대 선수 부족을 해결해 줄 솔루션이다. 오늘도 재능을 보이는 아이들이 여럿 눈에 띄더라"며 흐뭇함을 표했다.

2026 청소년스포츠한마당 레슬밴드 대회가 13일 서울 상명고등학교 체육관에서 열렸다. 이슬 대한레슬링협회 주무가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.13/

처음 청스한 레슬밴드 사업을 진행한 이슬 주무는 "전문선수 대회만 하다 일반학생들과 함께 하는 대회를 해보니 생각보다 더 보람이 크다. 앞으로 더 열심히 지원하겠다"며 미소 지었다.

아이치-나고야 아시안게임 레슬링 종목은 3일까지 이어진다. 첫날인 지난 30일부터 김민석이 그레코로만형 130㎏급 2연속 동메달로 부활의 신호탄을 쏘아올렸다. K-레슬링의 희망이 보이기 시작했다. 진 부회장은 "아이치-나고야 아시안게임, 주인공은 우리 선수들이다. 이미 주사위는 던져졌다. 한국 레슬링은 다시 부활한다! 반드시 다시 일어난다"고 확신했다. '청스한' 레슬러들이 한목소리로 "대한민국 레슬링 파이팅!"을 외쳤다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com