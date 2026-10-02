"이빨 자국 선명했다" 유도판 수아레즈 등장에 황당한 日…"피 철철 나는 줄 알았다"

Gold medalist Japan's Rin Maeda poses for a photograph during medal ceremony for women's judo -70kg at the Asian Games in Nagoya, Japan, Thursday, Oct. 1, 2026. (AP Photo/Dita Alangkara)

탕징. 사진제공=국제유도연맹

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] "자국이 남아있다니까요."

2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 종목이 진행 중인 아이치 인터내셔널 아레나. 유도 2일 차인 1일 여자 70㎏급에 출전한 일본의 마에다 린은 황당한 일을 겪었다.

8강전에서 중국의 탕징과 맞대결을 펼친 가운데 둘이 뒤엉켰다. 이 과정에서 탕징은 왼팔을 물어버렸다.

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일본 '더 다이제스트'는 '마에다는 팔을 물리자마자 곧바로 심판에게 피해 사실을 강하게 어필했다. 그는 매트 밖으로 나가 상황을 설명했고, 국제 중계 리플레이 화면에도 탕징이 팔을 무는 것으로 추정되는 장면이 고스란히 송출됐다'고 설명했다. 심판진이 합의 판정을 진행했고, 주심은 탕징에게 즉각 반칙패를 선언했다.

마에다는 황당한 일을 겪었지만, 이후 북한의 문송희와 카자흐스탄의 아스하트 아자르를 차례로 제압하고 금메달을 목에 걸었다.

Japan's Rin Maeda, right, competes against Kazakhstan's Azhar Askhat during the women's -70kg judo final medal match at the Asian Games in Nagoya, Japan, Thursday, Oct. 1, 2026. (AP Photo/Dita Alangkara)

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경기가 모두 끝난 뒤 츠카다 마키 일본 여자 유도 국가대표팀 감독은 당시의 황당한 상황을 전했다.

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츠카다 감독은 "뭔가 팔을 콱 물린 것 같았다. 선수가 깜짝 놀라서 '어라?' 하는 느낌으로 심판진에게 상황을 어필했다. 나중에 테이핑을 벗겨보니 완전히 이빨 자국이 찍혀서 시퍼렇게 멍이 들어버린 상황"이라고 밝혔다.

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'그렇게 세게 물었나'라는 질문에 "그렇다, 정말 선명하게 자국이 남아 있었다. 정말 피가 철철 흐르는 게 아닐까 싶을 정도로 끔찍한 느낌이었다. 다행히 경기장에서 소독까지 해야 할 심각한 상황으로 번지지는 않았지만, 이빨 자국이 너무나도 뚜렷하게 남아 있었다"고 강조했다.

대응 상황에 대한 설명도 했다. 그는 "가장 먼저 벤치에서 상황을 인지한 것도 테이프 위에 띄엄띄엄 자국이 찍혀 있는 것을 발견했기 때문이다. 트레이너와 함께 이를 확인한 뒤, 하야카와 코치에게 '이거 100% 제대로 물린 거다'라고 급히 메시지를 보냈다"며 "하야카와 코치 역시 상황을 정확히 파악하고 심판진에게 강력하게 어필을 하고 있었기에 다행이라고 생각했다. 나중에 테이프를 떼어낸 상태를 직접 확인했는데, 테이핑 위를 물렸음에도 살갗에 자국이 깊게 파여 있었다"고 했다.

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전대미문의 사건. 과거 축구에서는 루이스 수아레즈가 리그 경기와 월드컵에서 선수를 물어 화제가 된 바 있다. 츠카다 감독은 "한 번도 본 적 없다"라며 "아시안게임 같은 큰 무대에서는 어쩔 수 없이 얼굴을 맞거나 눈이 퉁퉁 붓는 등의 거친 일들이 역사적으로 종종 존재해 왔다. 그럼에도 이런 어처구니없는 반칙이 일어날 수 있다는 점을 미처 철저하게 대비하지 못했다는 점은 지도자로서 깊이 반성하고 있다"고 했다.

Japan's Rin Maeda, right, reacts after winning against Kazakhstan's Azhar Askhat during the women's -70kg judo final medal match at the Asian Games in Nagoya, Japan, Thursday, Oct. 1, 2026. (AP Photo/Dita Alangkara)

츠카다 감독은 이어 "다행히 선수가 즉각적으로 반응해 줬다. 하야카와 코치도 이를 심판진에 빠르고 정확하게 전달했으며, 대회 운영 측 역시 이 부분을 놓치지 않고 제대로 판정해 준 덕분에 큰일 없이 무사히 넘어갈 수 있었다"고 밝혔다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com