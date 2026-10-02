'대충격' 아시안게임 유도 역사상 대형 사고, 경기 규칙 무시한 최악의 태도..."상대 선수 이빨로 물고 반칙패", 인터뷰-패자부활전 모두 거절

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]정상적인 선수의 태도라고 보기 어려운 경기 모습이 나왔다.

일본의 더다이제스트는 1일 '중국 선수가 취재 거부 후 패자 부활전에 출전하지 않았다'고 보도했다.

중국의 탕징은 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 70kg급 8강전에서 마에다 린을 상대로 충격적인 행각을 벌였다.

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팽팽하게 이뤄지던 경기, 마에다가 경기 흐름을 주도하며 굳히기에 돌입했다. 탕징은 마에다를 벗어나기 위해 어떤 행동을 벌였고, 상황이 끝난 후 마에다는 심판에게 팔을 보여주며 분노했다. 정체는 이로 문 자국이었다. 탕징은 마에다가 굳히기를 하는 상황에서 마에다의 팔을 물어버렸다.

심판은 이를 확인한 후 탕징의 반칙패를 선언했다. 억울하다는 반응을 내비친 탕징이지만, 패배을 피할 수는 없었고, 결국 고개를 숙여야 했다. 경기 후 탕징은 인터뷰까지 거절했다. 더다이제스트는 '심판석에서는 리플레이 영상을 통해 해당 선수가 물었을 것으로 추정되는 순간을 검증했다. 중국 코치도 함께 확인하는 상황이 벌어졌다. 탕징을 인터뷰하려고 했지만, 선수는 'NO'라는 답변과 함께 대답하길 거부했다. 전대미문의 반칙에 경기장에는 불온한 분위기가 감돌았다'고 전했다.

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탕징은 이어진 패자부활전에도 출전할 기회가 있었으나, 참가를 거부하며 나오지 않았다. 이눈간비 타켈람밤만 패자부활전을 치르지 않고 다음 단계로 올라갔다. 더다이제스트는 '패배한 탕징은 이후 패자부활전에 진출해 동메달을 따낼 기회가 있었지만, 매트에 오르지 않았다. 상대 선수가 부전승으로 승리했다'고 설명했다.

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탕징이 벌인 행각은 그가 이미 아시아권에서 뛰어난 선수이기에 더 모두를 놀라게 했다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회 동메달, 2022년 항저우 대회 은메달 등 이미 아시안게임에서 잔뼈가 굵은 선수, 그런 선수가 마에다를 두고 벌인 행각은 기행이라고 볼 수 밖에 없었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com