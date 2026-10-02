'경악스럽다' 아시안게임서 '사람물림 사고' 발생! 가해자는 중국 유도 스타…심판에 딱 걸려 '반칙패'→"짐승이냐" 반응

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시안게임 대회 중 상대 팔을 깨물어 반칙패를 당하는 황당한 사건이 발생했다.

1일 '스포츠호치' 등 일본 매체들 이날 일본 아이치현 국제아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 70kg급 8강전에서 중국 당징이 일본 마에다 린의 팔을 무는 반칙을 범했다고 보도했다.

상황은 이렇다. 당징은 마에다와 맞잡기 싸움에서 우위를 점하지 했다. 마에다의 굳히기에 패배 위기에 내몰린 당징은 급기야 마에다의 왼팔을 강하게 물었다. 심판이 경기를 중단할 때까지 20초 이상 물고 있던 팔을 놓치 않았다. 중계진과 시청자들은 경악을 금치 못했다.

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누구보다 황당한 건 '피해자' 마에다였다. 마에다는 도복 소매를 걷어 팔에 선명하게 찍힌 치아 자국을 심판에게 보여줬다. 심판은 영상 판독을 통해 당징의 비신사적인 행위를 확인판 후 반칙패를 선언했다.

AP연합뉴스

마에다에게 사과하지 않은 마에다는 공동취재구역에서 취재진의 인터뷰 요청을 거부한 채 경기장을 떠났다. 동메달에 도전할 수 있는 패자부활전에도 참가하지 않아 부전패 처리됐다.

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현지 매체에 따르면, 이 장면을 지켜본 팬들은 SNS를 통해 "당징은 사람인가 짐승인가", "신사적인 스포츠에서 사람을 무는 일이 발생하다니" 등의 반응을 보였다.

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"아드레날린이 솟구치던 상태라 별로 신경쓰지 않았다"라며 '물림 사건'을 대수롭지 않게 여긴 마에다는 결국 금메달을 목에 걸었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com