'이럴 수가' 굽혀지지 않은 무릎, 어쩌면 銅도 기적이다…"핑계대지 않겠습니다, 실력입니다"

이준환 동메달 획득 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 -81kg급 동메달 결정전. 한국 이준환이 이란의 엘랴스 파르히즈가르를 상대로 승리하고 동메달을 획득하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

한국 이준환, 동메달 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 -81kg급 시상식. 동메달을 획득한 한국 이준환이 메달리스트들과 기념촬영하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] "금메달을 꼭 목에 걸어드리고 싶었는데…."

이준환(24·포항시청)은 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 남자 81㎏급 동메달 결정전에서 이란의 엘리야스 파르히즈가를 한판승으로 제압했다.

이준환은 남자 유도 81㎏급에서 강력한 금메달 후보자였다. 올해 열린 울란바토르 그랜드슬램에서 1위를 하는 등 분위기가 좋았다.

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16강전에서 라오스의 술리사이 사야산을 상대로 44초 만에 한판승을 이끌어냈고, 8강전에서 리궉윙을 절반승으로 잡았다.

4강전에서 아쉬움을 삼켰다. 4강전에서 일본의 후지와라 소타로를 만난 이준환은 연장전(골든스코어) 4분18초에 절반을 허용하면서 패배했다.

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금메달은 불발됐지만, 동메달 결정전에서 한판승으로 메달 수확에는 성공했다.

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한국 이준환, 유도 남자 -81kg급 동메달 결정전 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 -81kg급 동메달 결정전. 한국 이준환이 이란의 엘랴스 파르히즈가르를 상대하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

경기를 마친 뒤 이준환의 얼굴에는 아쉬움이 가득했다. 그는 "처음으로 부모님이 국제대회에 오셨다. 경기 때 목소리도 크게 내주시고 해서 금메달을 목에 꼭 걸어드리고 싶었다. 아쉽게 동메달이라 죄송한 마음이 있다. 그래도 와주셔서 정말 감사드린다. 이번에는 꼭 금메달을 따야겠다고 분발했는데 노력이 부족한 것 같다. 잘 다듬어서 세계선수권에 이어 LA 올림픽까지 멈추지 않고 달려보겠다"고 했다.

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준결승전이 짙은 아쉬움이 됐다. 후지와라에게 먼저 지도 2개를 안겼지만, 결국 연장에서 잡혔다. 이준환은 "이기는 유도를 한다기 보다는 상대를 넘겨서 이기는 걸 좋아해 욕심을 부렸다. 그런 부분을 한 번 더 점검해보고 준결승전에서는 뭐가 더 안 풀렸는지, 어떻게 했으면 더 유리하게 할 수 있는지를 연구해 보려고 한다"고 말했다.

한국 이준환, 남자 -81kg급 준결승 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 -81kg급 4강. 한국 이준환이 일본 일본 후지와라 소타로를 상대하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

이준환은 지난해 무릎 인대 파열을 당했고, 올해 역시 무릎을 다쳤다. 냉정하게 100%의 컨디션이 아니었다. 무릎이 제대로 굽혀지지 않았다. 그러나 이준환은 "무릎 때문에 졌다고 하기 굉장히 싫었다. 이번에 진 건 부상이 아닌 내 실력이 부족했던 탓"이라며 "한국에 돌아가면 완치해서 조금 더 빠르고 모든 기술을 자유자재로 구사할 수 있는 몸 상태로 만들겠다"고 했다.

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개인전 금메달은 불발됐지만, 3일 열리는 혼성 단체전에서 다시 한 번 금메달에 도전한다. 이준환은 "형들도, 여자 선수들도 모두 막강하다. 우승할 수 있는 멤버인 것 같다"라며 "개인적으로는 (개인전에서) 금메달을 따서 가장 높은 시상대에서 애국가를 부르고 싶었는데 그러지 못했다. 단체전에서는 애국가가 울릴 수 있게 열심히 서포트하겠다"고 강조했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com