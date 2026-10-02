'이게 뭐야' 중국만 금메달 따는 종목 있다, "52년 동안 전 종목 金 싹쓸이"→아시안게임 10개 종목 석권...한국은 銀 2개, 銅 3개 선전

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[스포츠조선 이현석 기자]중국이 금메달을 싹쓸이하는 기록이 깨지지 않는 종목이 있다.

싱가포르의 스트레이츠타임스는 1일(한국시각) '중국 다이빙팀이 1974년부터 이어온 아시안게임 무패 기록을 또 경신했다'고 보도했다.

스트레이츠타임스는 '중국 다이빙 선수들은 다시 한번 막을 수 없는 기세를 보여주며, 대회 종료 4일을 앞두고 금메달 총합이 150개로 늘어났다. 마지막 두 다이빙 종목에서 각각 금메달을 획득하며 중국이 다이빙 종목에서 14회 연속 전 종목 석권을 달성하는 쾌거를 이루었다. 중국은 52년 전 아시안게임에 처음 참가한 이후 다이빙 종목에서 모든 금메달을 휩쓸었다'고 전했다.

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2026년 아이치-나고야 아시안게임, 한 종목에서 독보적인 성과를 거둔 것은 역시 중국의 다이빙이었다. 이번 대회 열린 10개 종목, 남녀 10m 플랫폼, 남녀 싱크로나이즈 10m 플랫폼, 남녀 1m 스프링보드, 남녀 3m 스프링보드, 남녀 싱크로나이즈 3m 스프링보드까지 모두 중국이 금메달을 따냈다.

중국의 다이빙 강세는 1974년 첫 아시안게임 참가 이후 줄곧 이어졌다. 이전까지 일본이 강세를 보이기도 했으나, 중국의 참전 이후에는 금메달은 오로지 중국 선수들에게만 허락된 영역이었다.

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이번 대회도 중국은 리안준지에, 천 유시 등이 뛰어난 기량을 선보이며 시상대 가장 높은 곳에 섰다. 중국 외에는 다른 국가들의 불만이 생길 법도 있는 성적이지만, 중국의 압도적인 경기력에 모두 빠져들기 일수였다.

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한국 다이빙도 이번 대회 선전했다. 은메달 2개, 동메달 3개로 대회를 마쳤다. 한국은 이번 대회 남자 1m 스프링보드에서 김영남(제주특별자치도청)이, 여자 싱크로 3m 스프링보드에서 김수지와 김나현이 은메달을 수확했다. 김수지는 여자 1m 스프링보드에서도 동메달을 획득했다. 신정휘-김영택이 남자 싱크로 10m 플랫폼에서, 김나현-문나윤(제주특별자치도청)이 여자 싱크로 10m 플랫폼에서 동메달을 목에 걸었다．

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com