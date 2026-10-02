이런 망언있을까...韓 축구 무시하고, 판정 음모론만 폭발 "AFC, 중국 올라가려는 사다리 걷어찬다"...中 충격 주장 "이중 잣대 적용"

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[스포츠조선 이현석 기자]중국이 계속해서 판정 논란을 제기하고 있다.

중국의 소후닷컴은 1일(한국시각) '아시안게임 경기에서 노골적인 편파 판정이 내려졌다'고 보도했다.

대한민국은 30일 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 중국과의 4강전에서 2대1로 승리했다. 전반 22분 터진 선제 실점에도 불구하고 이영준과 배준호의 연속 득점에 힘입어 한국은 경기를 뒤집었다.

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경기 내내 한국은 중국의 거친 플레이를 묵인한 심판으로 인해 어려움을 겪었다. 경합 과정에서 한국 선수들이 잇따라 충격을 받았으나, 주심은 좀처럼 카드를 꺼내지 않았다. 한국 선수가 중국 선수의 손에 밀려 넘어지는 것을 눈앞에서 확인한 주심은 미동조차 없었다. 중국 선수들이 쓰러졌을 때 더 빠르게 휘슬이 나오는 경우도 적지 않았다.

불만은 오히려 중국 쪽에서 터져 나왔다. 종료 직전 페널티 박스 안에서 한국 선수가 핸드볼 파울을 했는데 VAR을 보지 않은 것에 대한 항의 의사를 강하게 표하기도 했다. 이 과정이 중계된 이후 중국 언론은 심판 판정이 중국에 불리했다는 주장까지 쏟아냈다. 소후닷컴은 '경기 내내 이중 잣대가 적용되었고, 결정적인 파울은 묵살되었으며, VAR은 전혀 활용되지 않아 국가대표팀의 역전 희망을 완전히 꺾어버렸다'고 전했다.

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중국의 성장세를 막는 행태라는 주장까지 나왔다. 소후닷컴은 '이번 아시안게임 남자 축구 대회에서 중국 대표팀은 28년 만에 준결승에 진출하며 2002년 U-23(23세 이하) 규정 도입 이후 최고의 성적을 거두었다. 태국을 상대로 3대0으로 완승을 거둔 것은 깔끔하고 결정적인 경기 운영을 보여준 것이다. 상승세를 타고 있는 팀이 이런 사소한 논란에 휘둘려서는 안 된다. 하지만 현실은 높이 올라갈수록 더 많은 사람들이 사다리를 끌어내리려 한다는 것이다'며 중국의 상승세를 막기 위한 의도가 있다고 주장했다.

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한편 중국의 생각과 달리 판정에서 불운했던 상황은 한국도 적지 않았다. 이영표 KBS 해설위원은 "이런 것도 반칙으로 안 불면 경기하기 어렵다"며 "맘에 안 든다"고 판정에 대한 강한 비판을 남기기도 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com