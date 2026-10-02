충격 폭로! "안세영 숨겨진 위험 요소 있다" 아시안게임 2연패 했는데...中 걱정인가, 저주인가 "자책성 실수 이어질 수 있어"

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[스포츠조선 이현석 기자]중국 언론이 안세영에 대한 충격적인 주장을 내놓았다.

안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 야마구치 아카네(일본)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승전에서 게임스코어 2대0(21-17, 21-9)으로 승리했다. 파이널 매치를 승리로 장식한 안세영은 2023년 열린 항저우 대회에 이어 2연속 우승을 차지했다.

이로써 안세영은 여자 단식 사상 첫 2연패라는 새 역사를 썼다. 또한, 안세영은 올해 57경기에서 단 1번의 패배만 기록하며 98％가 넘는 경이로운 승률 행진을 이어갔다. 안세영은 '레전드' 수지 수산티가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)와 타이를 이뤘다. 단일 시즌 세계선수권과 아시안게임을 석권한 선수는 역사상 안세영이 유일하다.

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이번 대회 기록을 보면 입이 다물어지지 않을 정도다. 8강부터 결승까지 세계랭킹 5위→4위→3위를 차례로 만나는 '빡빡한' 대진이었지만, 안세영은 단 1게임도 내주지 않았다. 아시안게임 역사상 최초의 무실게임 금메달을 이뤄냈다. 평균 실점은 8.9점. 결승전 1게임에서 야마구치가 기록한 17점이 안세영을 상대로 뽑아낸 가장 높은 점수였다. 경기당 평균 36분 만에 게임을 끝냈다. 우승자 다운 면모가 기록에서도 드러났다.

하지만 안세영은 만족이 없었다. 이번 대회에 대한 점수에 "90점"이라고 답한 안세영은 "대회마다 새로운 경기를 한다고 생각한다. 그리고 모든 대회에서 도전자의 입장으로 임한다. 여전히 계속 우승하고 싶다. 또 우승할 때마다 새로운 기분이다. 그런 게 강한 승부욕을 만드는 것 같다"고 했다.

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이런 상황에서 중국에서는 안세영의 부진 가능성에 대한 주장이 나왔다. 중국의 넷이즈는 1일(한국시각) '경쟁 스포츠가 최고 수준에 도달하면 세계 최고 선수들 간의 체력과 달리기 능력 차이는 거의 없다. 이 시점에서 경쟁의 핵심은 누가 기술적, 전술적 약점이 적고 누가 실수를 만회할 여지가 더 큰가에 있다. 이미 정상에 오른 안세영에게 우승은 더 이상 주된 도전 과제가 아니다'고 보도했다.

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넷이즈는 '가장 큰 과제는 전 세계에서 이루어지는 정밀한 조사에도 불구하고 어떻게 계속해서 승리할 수 있는지, 그리고 정점에 도달한 후 필연적으로 급격한 하락으로 이어지는 경쟁의 저주를 어떻게 극복할 수 있는지 여부다. 안세영의 과거 경기들을 자세히 살펴보면 그녀가 매우 날카로운 공격력을 지녔음을 알 수 있지만, 이는 또한 숨겨진 위험 요소이기도 하다. 상대방이 매우 끈질기게 방어하며 공격 루트를 완전히 차단할 때, 그녀는 때때로 일종의 강박에 빠지곤 한다. 상대를 이길 수 없을수록, 더욱 힘을 실어 밀어붙이려는 욕망에 사로잡히게 되는 것이다'고 안세영에 대한 우려를 제기했다.

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다만 중국의 예상대로 될지는 미지수다. 안세영은 그간 어떤 경기에서든 평정싱믈 유지하고 교과서처럼 완벽한 민첩한 발놀림과 섬세한 볼 컨트롤로 정평이 나 있다. 인내심을 갖고 움직이며 공방전 속에서 상대방의 약점을 찾아내는 등 기술적인 선수라는 점을 고려하면 중국이 기대하는 안세영의 약점이 영원히 드러나지 않을 가능성도 크다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com