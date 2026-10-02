[속보]'미쳤다!' 韓 양궁 본격 대형 사고 친다, 금메달 사냥 임박...한국 여자 양궁, 아시안게임 여자 단체전 결승 안착!

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 리커브 여자 양궁이 메달을 확보했다.

강채영(현대모비스)-오예진(광주은행텐텐양궁단)-이윤지(현대모비스)로 나선 한국 여자 양국 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 여자 단체전 4강에서 인도네시아를 6대0(52-49, 54-52, 57-55)으로 물리쳤다.

1세트, 이윤지가 먼저 첫 발을 9점을 쐈다. 오예진이 8점, 강채영이 9점을 쏘며 앞서 나갔다. 인도네시아는 두 번째 주자인 초이루니사가 5점을 쏘며 크게 흔들렸다. 한국은 두 번째 차례에서도 9점, 8점, 9점으로 1세트를 52점을 쐈다. 반면 인도네시아는 초이루니사가 5점을 쏜 여파가 컸다. 49점에 그쳤다. 한국이 1세트를 가져갔다.

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인도네시아는 2세트에서도 마하라니가 첫 차례에서 7점을 쏘며 흔들렸다. 한국도 이윤지가 강한 바람의 여파로 8점을 쐈다. 인도네시아는 두 번째 차례에서도 7점이 나오며, 흔들렸다. 반면 한국은 강한 바람에도 마지막 순선인 오예진이 10점을 쏘며 날카로운 손끝을 자랑했다. 2세트도 54-52, 한국은 미소를 지었다.

3세트는 한국과 인도네시아 모두 날카로운 손끝을 보여줬다. 첫 번째 차례에서 10-10-9를 쏘며 앞서 나갔다. 3세트에서도 한국은 57점, 인도네시아는 55점에 그치며 세트를 따냈다.

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여자 대표팀은 8강에서는 카자흐스탄을 5대3(57-47, 53-54, 56-55, 56-56)으로 물리쳤다. 1세트 10점 차로 따내며 가볍게 2점을 획득한 한국은 2세트 약간의 난조를 보였다. 카자흐스탄의 매서운 반격이 이어졌다. 단 한 차례도 10점에 적중시키지 못한 틈을 타 카자흐스탄이 2세트를 가져가면서 2-2 동점.

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하지만, 한국의 부진은 여기까지였다. 페이스를 회복한 한국은 3세트에서 초접전 끝에 56-55로 따내며 세트 스코어 4-2로 앞서 나갔다. 4세트에서 연속 세 차례 10점을 적중시킨 한국은 동점으로 끝내면서 승부를 마무리했다.

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여자 리커브는 이미 랭킹 라운드부터 감각이 뜨거웠다. 강채영이 여자 랭킹 라운드에서 720점 만점에 685점을 기록하며 1위로 본선에 진출했다. 이날 강채영은 아시안게임 대회 기록을 갈아치우며 절정의 감각을 보여줬다. 함께 출전한 오예진은 678점으로 3위, 이윤지가 677점으로 4위에 자리해 한국 선수 전원이 최상위권에 포진했다. 세 선수의 점수를 합산한 여자 단체전 랭킹 라운드에서도 한국은 합계 2040점으로 대회 신기록을 작성했다. 중국(1992점)을 여유 있게 제치고 1위에 올랐다. 기세를 이어가며 메달을 향해 전진했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com