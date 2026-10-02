"13살이 2m10이라고" 日 감독, AG '톱화제' 믿을 수 없어! 극찬 또 극찬…인도전에선 40득점 폭발, '큰 위협될 것' 공포

카타르배구협회 SNS 동영상 캡처

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[스포츠조선 김성원 기자]카타르 배구의 13세 국가대표가 화제다. 키가 무려 2m10이란다.

일본이 놀랐다. 일본은 1일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 8강전에서 카타르를 3대0으로 완파했다. 일본은 4강, 카타르는 순위 결정전으로 떨어졌다.

관심은 또 달랐다. 일본의 '도쿄스포츠웹'은 이날 '카타르는 일본에 0대3으로 패했지만, 13세의 무바라크 무사 마두트는 뜨거운 화제가 됐다'고 보도했다. 마두트는 외모만 보면 성인 선수다.

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하지만 프로필을 보면 눈을 의심케한다. 그는 2012년 11월 24일생으로 만 13세다. 그런데 신장은 벌써 2m를 넘었다. 기량 또한 출중하다. 아웃사이드 히터인 마두트는 어린 나이에도 카타르의 에이스다.

조별리그 C조에서 인도(2대3 패)를 상대로 40득점, 양팀 통틀어 최다 포인트를 기록했다. 홍콩(3대1 승)에는 22득점, 베트남(3대0 승)을 상대로는 19득점을 기록했다.

사진캡처=도쿄스포츠

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다만 일본전에선 부진했다. 4득점에 그쳤다. 카타르는 2일 태국과 5-8위 순위 결정전을 치른다.

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일본 남자배구 국가대표팀을 지휘하는 로랑 틸리 감독은 극찬을 보냈다. 그는 취재진을 향해 "여러분은 정말 13세이라고 생각했나"라며 웃음을 자아낸 뒤 "정말 믿을 수 없다. 13세라는 나이와는 믿기 어려울 정도로 패기 넘치는 플레이가 많이 있었다"고 말했다.

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가이 유토는 "어린 나이에도 불구하고 카타르 득점원이라는 대단한 역할을 하고 있다. 어리기 때문에 오히려 우리가 지면 안 된다고 생각하며 싸웠다"고 밝혔다.

'도쿄스포츠웹'은 '압도적인 높이를 자랑하는 마두트는 앞으로 일본에 위협이 될 것으로 보인다'고 덧붙였다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com