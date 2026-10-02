"감독 경질해" 대한민국에 완패...'사상 초유의 위기' 中 농구, 초대형 계획 터지나 "NBA 출신들 귀화시키자" 폭탄 발언

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[스포츠조선 이현석 기자]중국 남자 대표팀을 향한 충격적인 주장이 등장했다.

중국의 소후닷컴은 1일(한국시각) '국가대표팀의 귀화 선수 영입 정책 중단과 중국 농구계 관련 현안들을 논의했다'고 보도했다.

중국 남자농구 대표팀은 지난 20일 일본 나고야에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자농구 3~4위전에서 이란에 70대79로 패했다. 중국은 아시안게임 역사상 두 번째로 메달 획득에 실패했다. 앞서 중국은 2014년 인천 아시안게임에서도 메달 획득에 실패한 바 있다. 당시가 유일한 노메달 대회였다.

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사진=X 캡처

중국은 이번 대회 기대감이 그리 낮지 않았다. 중국은 NBA리거 양한센 저우치, 자오루이 등 핵심들이 없었지만, 세대교체의 핵심이자, 절정기에 오르고 있는 후진추, 왕준제, 랴오 산닝, 후밍쉬안, 취용치 등 대표팀 신예 코어들이 총집결했다. 한국과 함께 가장 강력한 우승후보로 꼽혔지만, 구시대적 전술과 트랜지션 약점으로 4강전과 3~4위전에서 매우 부진한 경기력을 보이며 패배하고 말았다.

비판이 쇄도했다. 준결승에서 사실상 비정예 멤버로 구성된 일본에 20점 차로 무너진 것이 결정타였다. 이어 동메달 결정전인 이란과의 경기에서도 무너지며 아시아 최강을 자부한 중국의 자존심이 박살나고 말았다. 반대로 한국은 이현중을 필두로 결승에서 일본까지 꺾으며 12년 만에 금메달을 목에 걸었다.

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비판의 화살이 주로 향하는 인물은 역시 궈스창 감독이다. 고리타분한 농구 스타일, 선수들 기용 등에 대해 꾸준히 비판받았던 궈스창 감독은 결국 아시안게임에서 노메달이라는 결과를 맞이하며 중국 팬들의 집중포화가 쏟아지고 있다. 일부 팬들은 이미 궈스창 감독을 떠나보내야 한다고 주장하며, 중국 농구에 대한 전면적인 조사가 필요하다는 주장까지 내비쳤다.

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사진=소후 캡처

이런 상황에서 중국이 향후 반등하기 위한 충격적인 계획이 등장했다. 중국 유명 농구 해설가인 양이는 "과정은 험난하겠지만 결국에는 앞으로 나아갈 것이다. 귀화 선수 제도는 현재 일시적으로 제한되어 있을 뿐이다"며 "이번 올림픽 주기에서 시행되지 못하더라도 다음 올림픽 주기에는 다시 시행될 기회가 있을 것이다. 농구뿐만 아니라 다른 종목에서도 귀화 선수 제도가 다시 도입될 것으로 기대한다"고 주장했다.

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이어 "현재 중국 농구는 많은 문제점을 안고 있지만, 굿윈이나 배리 브라운 같은 뛰어난 포인트 가드들과 랴오 사닝 같은 외국인 선수의 역할을 잘 수행한다면, 국가대표팀은 CBA 리그와 같은 수준의 농구를 할 수 있다. 열 가지 문제점 중 일곱 여덟 가지는 충분히 해결될 것입니다. 야오밍 시대에도 문제점은 있었지만, 핵심적인 문제들이 해결되자 다른 문제점들은 자연스럽게 가려졌다"고 했다.

중국으로서는 과거 NBA에서 뛰던 선수들을 데려오는 것이 해결책이 될 수도 있다. 다만 장기적인 미래를 고려했을 때 이와 같은 선택이 긍정적일지는 미지수다. 또한 자국 선수들의 경쟁력 강화를 위해서도 귀화 정책은 성급한 시행보다 깊이 고민해야 될 문제일 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com