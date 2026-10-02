'황당한 日 언론' 상대 선수 깨물고 탈락한 AG 역대급 사건에 "한국도 그런적 있잖아?"

치아에 물린 흔적이 선명히 남아있는 마에다 린. 사진=중계 화면 캡쳐

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[스포츠조선 나유리 기자]진짜 역대급 사건이 발생했다. 상대 선수의 손목을 무는 것도 모자라 인터뷰를 거부하고 경기까지 기권했다.

아이치-나고야 아시안게임에서 선수가 상대 선수를 경기 도중 물어 치아 자국이 선명하게 남았고, 결국 반칙패를 당하는 사건이 유도 여자 70kg급 경기에서 발생했다.

중국의 탕징이 8강전에서 일본의 마에다 린을 상대로 초접전을 펼치다가 상대 팔을 이로 물었다. 워낙 접전이 펼쳐지고 있어서 당시에는 상황을 명확히 확인하기 어려웠지만, 마에다가 타임을 외치고 심판에게 팔을 보여주는 모습이 중계 화면을 통해 잡혔다.

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중계 화면에 잡힌 마에다의 팔은 선명하게 치아 자국이 남아있을 정도였다. 마에다가 굳히기 기술을 쓰자 탕징이 물어버린 것이다. 선수가 경기 도중 상대를 이로 문 것은 사상 초유의 사태다. 결국 심판진이 탕징의 반칙패를 선언했다.

그런데 탕징의 그 이후 태도가 문제였다. 탕징은 반칙패가 선언되자 오히려 불만스러운 동작을 취하면서 "대체 왜?'라며 납득하지 못하는 모습이었다. 중국의 코치도 "그냥 입에 닿았을 뿐"이라며 선수를 두둔했다.

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하지만 반전은 없었다. 그대로 마에다의 반칙승이 확정되면서 경기는 끝났고, 탕징은 불만이 가득한 표정으로 억지로 악수를 한 후 다다미를 내려왔다. 일본 '더 다이제스트'에 따르면 해당 매체가 믹스트존에서 탕징에게 코멘트를 요청했지만, 선수는 "NO"라고 답하고 인터뷰를 거절한 후 대기실로 들어갔다.

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이후 탕징은 패자부활전 참가조차 거부했고, 상대 선수가 부전승으로 승리를 거뒀다. 탕징은 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임 동메달, 2022년 항저우 아시안게임 은메달 등 이미 탄탄한 커리어를 가지고있는 선수였기에 이번 기행이 더욱 주목받고 있다.

금메달 시상대에 오른 마에다 린. AP연합뉴스

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이후 마에다는 결승전까지 올라가 우승을 차지하면서 금메달을 획득했다. 그는 금메달을 따낸 후 현지 취재진과의 인터뷰에서 "우승을 해서 기쁘다는 마음과 안심이 되는 마음이 크다"면서 "드물게 일으나는 일이 아니어서 처음엔 스스로 어떻게 해야할지 모르겠지만, 일단 심판에게 말씀을 드렸다. 운이 따랐던 것 같다. 그런 상황이 없었어도 이기려는 마음은 강하게 가지고 있었다. 조금 아팠지만 경기가 시작된 후에는 아드레날린이 나와 크게 신경쓰이지 않았다. 괜찮았다"며 웃었다.

그런데 일본 언론이 역대 아시안게임 유도 종목에서의 '비매너 행위'를 언급하면서 난데없이 한국을 걸고넘어졌다. '더 다이제스트'는 "가장 최근 사례로는 2022년 항저우 대회때 유도 여자 48kg급 준결승에서 한국의 이혜경이 상대 선수의 얼굴에 손을 대서 상대 선수가 왼쪽 눈 아래에 출혈을 한 흔적이 있었다. 결과적으로 이혜경이 반칙패를 당했었다. 이혜경이 판정에 불복하며 30초 넘게 다다미에 남아있었고, 코치도 큰 소리로 불만을 말하는 등 당시에 큰 소란이 있었다"고 보도했다.

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당시 이혜경은 준결승전에서 아비바 아부자키노바(카자흐스탄)를 상대로 고의가 아닌데도 얼굴에 손이 닿았다는 이유로 세번째 반칙이 주어지며 반칙패를 당했던 것. 이혜경은 억울함을 호소하며 눈물을 흘렸었고, 이후 심판진은 이혜경이 유도 정신에 어긋나는 금지행위를 했다는 이유로 이혜경의 동메달 결정전 참가 자격을 박탈했었다.

당시 대한 유도회가 고의성이 없었다는 점을 증명하기 위해 비디오 판독을 요청했으나 판정 번복은 없었다.

하지만 이번에는 오히려 관대했던 편이다. 탕징의 경우 상대를 이로 문 행위가 명백한데도 항저우 대회때의 이혜경처럼 패자부활전 참가 자격을 박탈 당하지 않았다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com