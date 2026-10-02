"오늘 불러야 하잖아요"…독립 유공자 후손 맞네! 할머니 유언에 택한 '한국', 일본에 퍼진 '애국가'

허미미의 금빛 미소 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 시상식. 금메달을 획득한 한국 허미미가 미소짓고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

허미미, 금메달 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 결승전. 한국 허미미가 몽골 아리운자야 테르비시를 상대로 금메달을 획득한 후 기뻐하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] "오늘 불러야 하니…."

'유도 국가대표' 허미미는 한국인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 '재일교포'다.

'유도 종주국' 일본이 아닌 한국 국적을 택한 데에는 2021년 '한국 선수로 뛰는 모습을 보고 싶다'는 할머니의 유언이 있었기 때문이다.

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2024년 또 한 번 화제가 됐다. 독립운동가 허석 선생의 5대손인 것이 알려지기도 했다. 허미미는 파리올림픽에서 개인전과 단체전 은메달을 한국에 안겼다.

지난 1일. 허미미는 생애 첫 아시안게임 금메달을 목에 걸었다. 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 57kg급 결승전에서 몽골의 아리운자야 테르비쉬를 상대로 유효승을 따냈다.

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16강과 8강 모두 한판승을 거뒀고, 4강전은 반칙승(3지도)으로 통과했다.

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결승전에서 시작하자마자 유효를 따낸 허미미는 끝까지 잘 버텨내면서 마침내 시상대 가장 높은 곳에 올랐다.

허미미, 여자 -57kg급 결승전 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 결승전. 한국 허미미가 몽골 아리운자야 테르비시를 상대하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

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지난해 3월 어깨 수술을 하며 힘든 시간을 보냈던 만큼, 의미가 더욱 깊었다. 허미미는 "아직 많이 살지는 않았지만, 인생에서 가장 힘든 시간이었던 것 같다. 많이 기대해주시는데 '내가 다시 올라갈 수 있을까'라는 걱정을 많이 했다. 그런데 이렇게 큰 대회에서 메달을 딸 수 있어서 정말 좋았다"라며 "아시안게임 준비 기간이 길었다. 3개월 정도하는데 그 전 대회가 몽골대회였는데 메달도 못 따고 성적이 좋지 않았다. 감독님도 많이 도와주셔서 오늘 행복할 수 있었다"고 미소를 지었다.

자신이 태어나고 자란 일본에 울려퍼진 애국가. 허미미는 어렵기만 했던 애국가를 이제 따라부를 정도로 연습했다. 그는 "애국가 1절은 다 따라할 수 있다. 오늘 불러야 했다"라며 "뜻이 어렵긴 했는데 검색하면서 했다"라며 "인터뷰를 많이해주셔서 한국어도 많이 늘었다"고 웃었다.

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한국 국적 선택에도 후회는 없었다. "금메달을 따서 그냥 좋았다"고 했다.

금메달은 돌아가신 할머니께 드릴 예정. 허미미는 "감사하다는 말씀을 드리고 싶다. 그 말씀이 없으셨다면 내가 한국에 와서 했을까라는 생각이 든다. 행복해서 정말 감사하다는 말씀드리고 싶다"고 말했다.

아시아 최강을 선언했으니 이제 세계 최강을 외칠 차례다. 허미미는 "당연히 올림픽 금메달이 목표다. 단체전도 금메달을 딸 수 있을 것이라고 생각한다. 조금 더 열심히 하겠다"고 각오를 밝혔다.

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나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com