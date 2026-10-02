[속보]이럴 수가! '세계 최강이 무너졌다' 여자 양궁, 인도에 패하며 단체전 은메달...대회 8연패 좌절+전종목 석권도 실패[오카자키 현장]

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[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]충격이다. 세계 최강 대한민국 여자 양궁이 아시안게임 단체전 금메달을 놓쳤다.

강채영(현대모비스)-오예진(광주은행)- 이윤지(현대모비스)로 구성된 세계최강 한국 여자 양궁 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 여자 단체전 결승전에서 인도에 3대5(54-54, 56-56, 51-55, 54-54)로 패했다. 아시안게임 단체전에서 1998년 방콕부터 2023년 항저우까지 7연속 금메달을 차지한 한국 여자 양궁은 8연패를 눈 앞에 두고 눈물을 흘렸다. 전종목 석권을 노리는 한국 리커브는 출발부터 삐걱거렸다.

리커브는 기계의 힘을 빌리지 않는 전통 활을 사용하는 종목으로 자타공인 우리나라가 최강이다. 여자 대표팀은 도쿄 올림픽(단체 금), 2018년 자카르타-팔렘방 대회(단체 금-개인 동) 등 큰 무대에서 풍부한 경험을 쌓은 '맏언니' 강채영을 축으로 국제무대 경험이 적은 오예진, 이윤지가 힘을 합쳤다.

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결승전, 1세트. 이윤지가 먼저 매대에 섰다. 첫 발은 7점. 바람이 많이 불었다. 강채영이 2번 주자로 나서 10점을 쐈다. 이어 오예진이 9점을 기록했다. 26점. 상대는 9-9-10을 쐈다. 2점 리드. 첫 발에서 7점을 쏜 이윤지가 9점. 강채영이 또 다시 10점. 오예진도 9점. 45점으로 1세트를 마쳤다. 인도가 9점을 쏘며 쉽지 않겠다는 찰나, 7점을 쐈다. 마지막 주자가 10점을 쏘며 54-54로 끝이 났다. 1점씩을 주고 받았다.

2세트가 들어가기 전 선수들이 밝은 표정으로 서로를 북돋아줬다. 10-9-9로 출발했다. 훨씬 안정감을 찾은 모습이었다. 인도는 들쑥날쑥했다. 10-8-10. 28-28 동점이 됐다. 이윤지가 10점. 강채영이 9점. 오예진이 9점을 쐈다. 56점. 인도가 10-8-10을 쏘면서 56-56 또 다시 동점이 됐다. 세트 점수 2-2.

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3세트. 8점으로 출발했다. 컨디션이 좋은 강채영이 또 다시 10점. 오예지가 9점으로 27점. 인도가 10-9-9로 1점을 앞섰다. 이윤지가 또 8점을 쐈다. 강채영과 오예진도 8점씩을 쐈다. 51점. 인도의 첫발도 8점이었다. 9점. 마지막발이 10점. 51-55로 세트를 내줬다. 세트 점수 2대4.

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마지막 4세트. 첫발은 9점이었다. 다음 발이 9점, 10점으로 28점을 획득했다. 인도가 8-8-9점을 쐈다. 25점. 이윤지가 8점. 강채영이 9점. 오예진이 9점. 54점을 쐈다. 인도가 9, 9점을 쐈다. 마지막발이 10점. 54-53, 하지만 한발의 점수가 바뀌며 54-54가 됐다. 인도가 승리했다.

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대한민국 여자 양궁은 26일 펼쳐진 예선부터 최강의 면모를 보여줬다. 강채영은 리커브 여자 랭킹 라운드에서 720점 만점에 685점을 기록하며 1위로 본선에 진출했다. 이날 강채영은 아시안게임 대회 기록을 갈아치우며 절정의 감각을 보여줬다. 함께 출전한 오예진은 678점으로 3위, 이윤지가 677점으로 4위에 자리해 한국 선수 전원이 최상위권에 포진했다. 세 선수의 점수를 합산한 여자 단체전 랭킹 라운드에서도 한국은 합계 2040점으로 대회 신기록을 작성했다. 중국(1992점)을 여유 있게 제치고 1위에 올랐다.

8강에 나선 대표팀은 카자흐스탄을 5대3(57-47, 53-54, 56-55, 56-56)으로 물리쳤다. 1세트 10점 차로 따내며 가볍게 2점을 획득한 한국은 2세트 약간의 난조를 보였다. 카자흐스탄의 매서운 반격이 이어졌다. 단 한 차례도 10점에 적중시키지 못한 틈을 타 카자흐스탄이 2세트를 가져가면서 2-2 동점.

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하지만, 한국의 부진은 여기까지였다. 페이스를 회복한 한국은 3세트에서 초접전 끝에 56-55로 따내며 세트 스코어 4-2로 앞서 나갔다. 4세트에서 연속 세 차례 10점을 적중시킨 한국은 동점으로 끝내면서 승부를 마무리했다.

4강에서 인도네시아를 만났다. 가볍게 6대0(52-49, 54-52, 57-55)으로 물리쳤다. 1세트, 이윤지가 먼저 첫 발을 9점을 쐈다. 오예진이 8점, 강채영이 9점을 쏘며 앞서 나갔다. 인도네시아는 두 번째 주자인 초이루니사가 5점을 쏘며 크게 흔들렸다. 한국은 두 번째 차례에서도 9점, 8점, 9점으로 1세트를 52점을 쐈다. 반면 인도네시아는 초이루니사가 5점을 쏜 여파가 컸다. 49점에 그쳤다. 한국이 1세트를 가져갔다.

인도네시아는 2세트에서도 마하라니가 첫 차례에서 7점을 쏘며 흔들렸다. 한국도 이윤지가 강한 바람의 여파로 8점을 쐈다. 인도네시아는 두 번째 차례에서도 7점이 나오며, 흔들렸다. 반면 한국은 강한 바람에도 마지막 순선인 오예진이 10점을 쏘며 날카로운 손끝을 자랑했다. 2세트도 54-52, 한국은 미소를 지었다.

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3세트는 한국과 인도네시아 모두 날카로운 손끝을 보여줬다. 첫 번째 차례에서 10-10-9를 쏘며 앞서 나갔다. 3세트에서도 한국은 57점, 인도네시아는 55점에 그치며 세트를 따냈다.

여자 대표팀은 8강에서는 카자흐스탄을 5대3(57-47, 53-54, 56-55, 56-56)으로 물리쳤다. 1세트 10점 차로 따내며 가볍게 2점을 획득한 한국은 2세트 약간의 난조를 보였다. 카자흐스탄의 매서운 반격이 이어졌다. 단 한 차례도 10점에 적중시키지 못한 틈을 타 카자흐스탄이 2세트를 가져가면서 2-2 동점.

한국의 부진은 여기까지였다. 페이스를 회복한 한국은 3세트에서 초접전 끝에 56-55로 따내며 세트 스코어 4-2로 앞서 나갔다. 4세트에서 연속 세 차례 10점을 적중시킨 한국은 동점으로 끝내면서 승부를 마무리했다.

가장 강력한 금메달 후보로 여겼던 여자 양궁이 대이변을 당하며 한국 리커브는 대혼돈에 빠졌다. 역시 승부에 절대는 없다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com