'대충격' 韓 양궁 금메달 보장수표 무너졌다, 8회 연속 金 도전 좌절...'은메달 획득' 리커브 여자 단체전, 인도에 3-5 패배

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 여자 양궁이 아쉽게도 은메달에 그쳤다.

강채영(현대모비스)-오예진(광주은행텐텐양궁단)-이윤지(현대모비스)로 나선 한국 여자 양국 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 여자 단체전 결승에서 인도에 3대5(54-54, 56-56, 51-55, 54-54)로 패배했다.

한국 여자 양궁은 단체전에서 1998년부터 7회 연속 금메달을 챙겼다. 이번 대회에서 8회 연속 정상에 도전했다. 이번 도전은 아쉽게 한 걸음이 모자르고 말았다.

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1세트 이윤지가 첫 발을 7점을 쏘며 흔들리는 듯했다. 하지만 이후 다시 흐름을 찾으며 54점으로 마무리했다. 인도는 엄청난 집중력을 보여주며 기세를 나아가는 듯했지만, 7점을 쏘며 승리 기회를 날렸다. 54-54, 접전을 벌이며 1점씩을 나눠가졌다.

한국은 2세트 이윤지의 10점과 함께 뜨거운 시작, 먼저 28점을 쐈다. 인도도 첫 발을 10점을 쐈고, 이후 8점과 10점을 쏘며 28-28 동률을 이뤘다. 다시 한국의 차례, 이윤지의 10점을 다시 쐈다. 강채영과 오예진이 9점을 쏴서 56점을 만들었다. 인도는 키르티가 흔들렸으나, 모호드가 무려 10점을 4번이나 연속 쏘며 56-56, 다시 동률로 2세트를 마쳤다.

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3세트도 한국은 먼저 27점을 쏘고, 인도의 차례를 지켜봤다. 인도는 흔들리던 키르티가 10점을 쐈다. 바카트가 9점, 모호드가 9점을 쏘며 27-28로 한국이 밀렸다. 한국은 3세트 마지막 3발을 모두 8점을 쏘며 크게 흔들렸다. 반면 인도의 집중력이 돋보였다. 27점을 쏘며 51-55로 3세트를 챙겼다.

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운명의 4세트, 한국은 승리해야 슛오프로 경기를 끌고갈 수 있었다. 한국은 9-9-10으로 28점, 인도가 9-8-9점을 쏘며 리드했다. 이후 한국은 9-8-9점으로 54점을 쏘고 인도의 화살을 지켜봐야 했다. 인도는 9-9-10점을 쏘며 54-54 결국 4세트에서도 한국이 승리하지 못하며 패배했다.

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한국은 앞서 4강에서는 엄청난 집중력을 보여줬다. 1세트, 이윤지가 먼저 첫 발을 9점을 쐈다. 오예진이 8점, 강채영이 9점을 쏘며 앞서 나갔다. 인도네시아는 두 번째 주자인 초이루니사가 5점을 쏘며 크게 흔들렸다. 한국은 두 번째 차례에서도 9점, 8점, 9점으로 1세트를 52점을 쐈다. 반면 인도네시아는 초이루니사가 5점을 쏜 여파가 컸다. 49점에 그쳤다. 한국이 1세트를 가져갔다.

인도네시아는 2세트에서도 마하라니가 첫 차례에서 7점을 쏘며 흔들렸다. 한국도 이윤지가 강한 바람의 여파로 8점을 쐈다. 인도네시아는 두 번째 차례에서도 7점이 나오며, 흔들렸다. 반면 한국은 강한 바람에도 마지막 순선인 오예진이 10점을 쏘며 날카로운 손끝을 자랑했다. 2세트도 54-52, 한국은 미소를 지었다. 3세트는 한국과 인도네시아 모두 날카로운 손끝을 보여줬다. 첫 번째 차례에서 10-10-9를 쏘며 앞서 나갔다. 3세트에서도 한국은 57점, 인도네시아는 55점에 그치며 세트를 따냈다.

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이미 랭킹 라운드부터 감각이 뜨거웠던 여자 리커브, 강채영이 여자 랭킹 라운드에서 720점 만점에 685점을 기록하며 1위로 본선에 진출했다. 이날 강채영은 아시안게임 대회 기록을 갈아치우며 절정의 감각을 보여줬다. 함께 출전한 오예진은 678점으로 3위, 이윤지가 677점으로 4위에 자리해 한국 선수 전원이 최상위권에 포진했다. 세 선수의 점수를 합산한 여자 단체전 랭킹 라운드에서도 한국은 합계 2040점으로 대회 신기록을 작성했다. 중국(1992점)을 여유 있게 제치고 1위에 올랐다. 하지만 마지막 한 걸음이 부족했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com