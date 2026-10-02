'충격의 은메달' 8연패 놓친 여자 단체전, 통한의 외침 "우리 슛오프 잘하는데...아쉽지만 감사한 결과"[오카자키 현장]

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[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]"아~ 우리 슛오프 잘하는데…, 제발"

아쉬운 외침은 결국 현실이 되지 않았다. 충격이다. 세계 최강 대한민국 여자 양궁이 아시안게임 단체전 금메달을 놓쳤다. '복병' 인도에 덜미를 잡혔다. 강채영(현대모비스)-오예진(광주은행)- 이윤지(현대모비스)로 구성된 여자 양궁 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 여자 단체전 결승전에서 인도에 3대5(54-54, 56-56, 51-55, 54-54)로 패했다. 아시안게임 단체전에서 1998년 방콕부터 2023년 항저우까지 7연속 금메달을 차지한 한국 여자 양궁은 8연패를 눈 앞에 두고 눈물을 흘렸다. 전종목 석권을 노리는 한국 리커브는 출발부터 삐걱거렸다.

은메달을 획득한 대표팀은 침울한 표정으로 인터뷰에 임했다. 이윤지는 "전체적으로 아쉬운 경기였다. 더 열심히 준비하겠다"고 했다. 오예진도 "바람이 헛갈리긴 했다. 똑같은 생각이라 생각하고 임했어야 하는데 빨리 헤어나오지 못해 아쉬웠다"고 고개를 숙였다.

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금메달이 아니라면 실패, 이런 상황이 부담이 되진 않았을까. 이윤지는 "최대한 생각 안하려고 했다. 그 다음에 우리가 처한 환경에서 최선을 다하려고 한다"고 했다. 오예진은 "아쉬운 건 아쉬운 거지만 우리도 나름의 최선을 다해 열심히 준비했다. 아쉽지만 감사한 결과라 생각하고 있다"고 했다.

경기 후 "우리 슛오프 잘하는데…, 제발"이라고 외쳤다는 이들은 이번 대회가 자양분이 된 모습이었다. 이윤지는 "이런 큰 무대에서 설 수 있다는 것 자체가 나한테는 크고 좋은 소중한 경험이었다. 이 경험을 토대로 여기서 안주하지 않고 더 열심히 앞으로 나아가겠다"고 했다. 오예진도 "이제 시작이라고 생각하고 있고 너무 좋은 경험을 했다. 좋은 언니들이랑 경기를 했고 또 하면 되죠"라고 했다.

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마지막으로 "좀 더 편안하게 제 거에만 더 집중을 하겠다. 이런 상황이 언제든지 올 수 있기 때문에 더 열심히 준비해야 될 것 같다. 지금 이 대회를 준비하는 마음가짐 그대로 재밌게 큰 대회에 나가보겠다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com