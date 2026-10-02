'이럴 수가' 韓 양궁 초대형 악재, 나고야에서 줄줄이 패배...여자 단체전 이어 혼성 단체전 4강 충격 탈락, 중국에 0-6 완패

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 양궁이 금메달 획득에 또 실패했다.

강채영(현대모비스)-김제덕(예천군청) 조가 27일 일본 아이치현의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 혼성 단체전 4강전에서 주징이-리멍치(중국) 조를 0대6(32-37, 36-37, 34-37)으로 완패했다. 한국은 이번 패배로 결승이 아닌 동메달 결정전으로 향하게 됐다.

앞서 항저우 대회에서 정식 종목이 된 혼성 단체전, 초대 챔피언이 바로 한국이었다. 임시현-김우진 조가 금메달로 기쁨을 누렸다. 한국은 2연패로 기회를 노렸으나, 아쉽게도 4강에서 여정을 끝나쳤다. 대회 전관왕 석권에 도전한 한국 리커브는 여자 단체전에 이어 혼성 단체전에서도 금메달에 실패했다.

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1세트부터 흔들렸다. 김제덕이 7점, 강채영이 8점을 쏘며 흔들린 한국은 다시 한번 7점과 10점을 쏘며 격차를 좁히지 못했다. 32-37로 중국이 1세트를 챙겼다.

2세트는 흐름을 찾는 듯했다. 하지만 중국의 집중력이 조금 앞섰다. 김제덕이 9점을 쏘면 감각을 찾았다. 강채영이 8점이었다. 중국은 9점, 10점을 쐈다. 2점차로 끌려갔다. 김제덕이 10점을 쐈다. 강채영 9점. 36점으로 세트를 마쳤다. 중국이 9점, 9점을 쏘면서 36-37로 패했다.

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반전이 필요한 3세트였다. 하지만 시작부터 격차가 벌어졌다. 중국이 9-10을 쏜 반면 한국은 8-8이었다. 34점을 쏜 한국은 37점을 쏜 중국에 3세트마저 내주며 완패했다.

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출발이 좋았기에 더 아쉽다. 두 선수는 랭킹 라운드에서 뛰어난 기량을 선보였다. 남녀 개인전 1위인 김제덕과 강채영의 점수를 합산한 리커브 혼성 단체전 랭킹 라운드 합계 1378점으로 대회 신기록을 작성했다. 16강전에선 알 사다 마흐메드-마하 조(카타르)를 6대0(39-34, 35-28, 39-34)으로 가볍게 제압했다.

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8강전에서 5대3(39-39, 37-38, 39-36, 39-36)으로 이겼다. 16발 중 'X10'만 6개를 꽂아 넣는 매서운 활끝을 자랑했다. 8강에서 만난 몽골은 만만치 않았다. 1세트에서 39-39으로 팽팽했다. 한국은 강채영과 김제덕이 번갈아 3연속 'X10'을 쏘며 매서운 힘을 발휘했지만, 상대도 3연속 10점을 기록하며 치열하게 붙었다. 1세트는 1점씩 주고 받았다. 한국은 2세트에서 37점을 쏘고도 상대에 1점 밀리며 경기를 내줬다. 하지만 자타공인 '세계 최강'은 확실히 달랐다. 위기의 순간 더욱 강력한 힘을 발휘했다. 강채영-김제덕 조는 3세트에 39점을 합작하며 동점을 만들었다. 4세트에서도 'X10' 2개를 포함, 39점을 쏘며 36점을 기록한 몽골을 제압했다. 하지만 4강에서는 중국에 발목을 잡히고 말았다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com