"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 일본 대체 언제까지 사과만 하나...아시안게임 충격 실화, 금메달인데 흠집 투성이! "교환 요청 4번" 실토

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[스포츠조선 이현석 기자]또 논란이다. 이번엔 아시안게임 금메달이 논란이다.

일본의 도스포웹은 1일 '아시안게임 조직위원회가 1일 나고야에서 기자회견을 열고, 일부 선수들로부터 메달 교환에 대한 요청이 있었다고 밝혔다'고 보도했다.

각종 논란이 끊이지 않고 있는 아시안게임이다. 개막 전부터 논란의 중심이었던 숙소 문제를 시작으로 수송과 식사, 경기 일정 등 여러 분야에서 문제가 쏟아지며 비판의 목소리가 나오고 있다. 이미 조직위원회는 한국 선수단 수송 문제로 "단순한 실수였다. 불편을 끼쳐드린 점을 무겁게 받아들이고 있으며 사과드린다"며 몇 차례 공개 사과를 하기도 햇다.

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이번에는 최고의 경기력을 펼친 선수에게 주어지는 금메달마저 논란의 중심에 섰다. 메달 교환 요청 4건이 접수됐다고 밝혔다. 모두 금메달로, 이 가운데 1건은 이미 새 메달로 교환됐다. 금메달 표면 피막 일부가 벗겨지는 현상으로 인해 선수들이 흠집이 난 금메달을 받게 된 것이 이유였다.

한국 또한 피해를 봤다. 스케이트보드 금메달리스트 강준이가 교환 신청을 했다. 강준이는 금메달리스트 기자회견에서 "메달을 처음 받았을 때부터 흠집이 있었다. 교환 신청을 해 놓은 상태"라고 밝혔다. e스포츠 대전 격투에서 금메달을 따낸 배재민, 연제길, 이광노도 메달 표면의 손상이 발견되어, 이후 교환 신청을 한 것으로 알려졌다.

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이번 아시안게임은 '저비용·친환경'을 내세운 대회다. 메달 역시 이런 기조에 맞춰 제작됐다. 금메달은 지름 80㎜, 두께 5㎜이며 금을 최소 1g 이상 도금했다. 제조에 사용된 금 가운데 일부는 지방자치단체가 소형 가전제품에서 회수한 금을 활용했다.

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도스포웹은 '대회 조직위원회 담당자는 기자회견에서 현재까지 메달 교환 요청이 들어온 건 4건이며, 모두 금메달인 것으로 알고 있으며, 이 중 1건에 대해서는 이미 교환을 마쳤다고 설명했다. 나머지 3건에 대해서도 교환을 위한 조치를 진행 중이라고 밝혔다. 상태를 확인한 뒤 적절히 대응해 나가고자 한다'고 했다.

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한편 이런 금메달 문제는 국제 대회에서 이번이 처음은 아니다. 2024년 파리 올림픽 당시 메달 변색 등의 문제로 반환 조치가 이뤄졌다는 소식이 전해진 바 있다. 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서도 미국 피겨스케이팅 여자 간판인 알리사 리우의 금메달이 리본에서 떨어지는 등의 일이 발생하기도 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com