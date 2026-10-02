[속보]노메달은 없었다! 충격의 결승 진출 실패, 김제덕-강채영조 동메달 땄다...혼성 단체 3-4위전에서 일본에 완승[오카자키 현장]

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[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]'1등 콤비' 강채영(현대모비스)과 김제덕(예천군청)이 동메달을 목에 걸었다.

강채영-김제덕 조는 2일 일본 아이치현의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 혼성 단체전 3-4위전에서 일본을 5대1(39-35, 37-37, 37-35)로 이겼다. 혼성 단체전은 2022년 항저우 대회부터 정식 종목으로 채택됐다. 임시현-김우진 조가 종목 첫 금메달을 목에 걸었다. 대한민국은 2연패에 도전했지만 동메달에 만족해야 했다.

리커브는 기계의 힘을 빌리지 않는 전통 활을 사용하는 종목으로 자타공인 우리나라가 최강이다. 하지만 이번 대회에서는 부진한 모습이다. 전관왕 석권에 도전했지만, 여자 단체전에 이어 혼성 단체전에서도 금메달에 실패했다.

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1세트, 흐름을 찾았다. 김제덕이 9점, 강채영이 10점을 쐈다. 일본도 9-10으로 응수했다. 한국이 이번엔 10-10을 쐈다. 일본이 첫발을 8점으로 쏘며 승리를 확정지었다. 39-35. 세트 점수 2-0으로 리드를 잡았다.

2세트, 일본이 먼저 쐈다. 9점, 9점, 18점으로 출발했다. 김제덕이 첫발로 9점을 기록했다. 강채영도 9점. 일본이 10-9점을 쏘며 37점으로 2세트를 마쳤다. 김제덕이 X10을 쐈다. 강채영이 9점. 37-37. 세트 점수 1점씩을 나눠가졌다. 3-1.

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3세트. 일본이 불안하게 출발했다. 8-8점을 쐈다. 김제덕이 9점. 강채영이 9점. 2점 리드했다. 일본이 9-10을 쏘며 안간힘을 썼다. 김제덕이 9점. 강채영이 10점을 쏘며 승리를 마무리했다. 동메달이었다.

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출발부터 완벽했다. 강채영은 여자 랭킹 라운드에서 720점 만점에 685점을 기록하며 1위로 본선에 진출했다. 그는 아시안게임 대회 기록을 갈아치우며 절정의 감각을 보여줬다. 김제덕 역시 남자 랭킹 라운드에서 693점으로 2위에 이름을 올렸다. 남녀 개인전 1위인 김제덕과 강채영의 점수를 합산한 리커브 혼성 단체전 랭킹 라운드 역시 합계 1378점으로 대회 신기록을 작성했다.

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8강에서 밧바야르-어용 에르덴 조(몽골)를 5대3(39-39, 37-38, 39-36, 39-36)으로 제압했다. 16발 중 'X10'만 6개를 꽂아 넣는 매서운 활끝을 자랑했다.

출발이 좋다. 강채영은 전날 열린 리커브 여자 랭킹 라운드에서 720점 만점에 685점을 기록하며 1위로 본선에 진출했다. 그는 아시안게임 대회 기록을 갈아치우며 절정의 감각을 보여줬다. 김제덕 역시 남자 랭킹 라운드에서 693점으로 2위에 이름을 올렸다. 남녀 개인전 1위인 김제덕과 강채영의 점수를 합산한 리커브 혼성 단체전 랭킹 라운드 역시 합계 1378점으로 대회 신기록을 작성했다.

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1위로 토너먼트에 진출한 강채영-김제덕 조는 앞서 열린 16강전에선 알 사다 마흐메드-마하 조(카타르)를 6대0(39-34, 35-28, 39-34)으로 가볍게 제압했다.

8강에서 만난 몽골은 만만치 않았다. 1세트에서 39-39으로 팽팽했다. 한국은 강채영과 김제덕이 번갈아 3연속 'X10'을 쏘며 매서운 힘을 발휘했지만, 상대도 3연속 10점을 기록하며 치열하게 붙었다. 1세트는 1점씩 주고 받았다. 한국은 2세트에서 37점을 쏘고도 상대에 1점 밀리며 경기를 내줬다. 하지만 자타공인 '세계 최강'은 확실히 달랐다. 위기의 순간 더욱 강력한 힘을 발휘했다. 강채영-김제덕 조는 3세트에 39점을 합작하며 동점을 만들었다. 4세트에서도 'X10' 2개를 포함, 39점을 쏘며 36점을 기록한 몽골을 제압했다.

하지만 4강전에서 복병 중국에 완패를 당하며 고개를 숙였다. 0대6(32-37, 36-37, 34-37)으로 완패했다.

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1세트. 바람이 세게 불었다. 김제덕이 7점, 강채영이 8점을 쏘며 흔들렸다. 상대는 10점, 8점을 쐈다. 김제덕이 또 다시 7점을 쐈다. 강채영이 10점으로 만회했다. 중국이 9, 10점을 쐈다. 32-37. 1세트를 내줬다.

2세트. 김제덕이 9점을 쏘면 감각을 찾았다. 강채영이 8점이었다. 중국은 9점, 10점을 쐈다. 2점차로 끌려갔다. 김제덕이 10점을 쐈다. 강채영 9점. 36점으로 세트를 마쳤다. 중국이 9점, 9점을 쏘면서 36-37로 패했다.

운명의 3세트. 출발이 8-8이었다. 반면 중국은 9-10. 김제덕이 10점을 쏘며 추격했다. 강채영이 8점. 34점으로 3세트를 마무리했다. 중국이 10점-8점을 쏘며 37점. 결국 세트 점수 0대6 완패를 당했다.

그래도 3-4위전에서 승리하며 유종의 미를 거뒀다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com